بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025.. رابط التقديم وآخر موعد
الرئيس الإيراني يشكر الرئيس السيسي لدوره في الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
ضياء رشوان: كلمة الرئيس بقمة الدوحة تؤكد الوضوح المصري والانحياز للقضية الفلسطينية

ضياء رشوان
ضياء رشوان
عادل نصار

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول مَن حذر مِن التهجير القسري أو الطوعي وتأثيره على الأمن القومي المصري، وذلك منذ بداية أحداث السابع من أكتوبر 2023 ثم توالت الخطابات والاتصالات والكلمات والمناسبات، مشددًا، على أن كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية تؤكد الصراحة والوضوح المصري والانحياز للقضية الفلسطينية.

وأضاف رشوان ، في حواره مع الإعلامي شادي شاش مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الرئيس السيسي تحدث اليوم في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة بصراحة ووضوح، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن مصر منحازة إلى الحقوق القانونية والشرعية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ولكن لأن مصر وسيطة كان الرئيس السيسي يحرص على عدم التصعيد.

وتابع: "الخطاب الذي ألقاه الرئيس السيسي قبل خطاب اليوم، كان في قمة بريكس شهد تحولات كبيرة، واستكمل الرئيس هذه التحولات اليوم، ولكن ما حدث اليوم كان أهم، فقد سُميت الأشياء بمسمياتها، لأننا أوشكنا على فقدان الثقة التامة في الطرف الإسرائيلي بعد الهجوم على قطر، والكلمات التي شهدتها القمة تؤكد أن ما حدث من هجوم على قطر  ليس أمرا طبيعيا، ولمدة سنتين، ما تفعله إسرائيل في غزة أمر مفارق لكل ما هو الإنساني".

ضياء رشوان السيسي التهجير القسري

