ضبط 77260 طن من الشاى والبن مجهول المصدر بأحد المخازن بدمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الجهود المبذولة لاحكام الرقابة على المنظومة التموينية ، حيث أسفرت الحملات التى أطلقتها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى عبد الكريم، مؤخرًا ، بالتعاون مع مديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، عن ضبط أحد المخازن الغير مرخصة بكفر سعد.

تم التحفظ على 72585 طن بن و 4675 طن شاى مجهول المصدر بدون فواتير باجمالى 77260 طن ، كما تم تحرير محضر بالمخالفة للعرض على النيابة العامة.

وعلى صعيد آخر، نجحت حملة التموين بضبط سياره محمله بالسولار بإحدى محطات البنزين فى فارسكور وبها ٨٠٧٣ لتر سولار قبل بيعهم بالسوق السوداء وتم التحفظ على السياره وجارى تفريغ السولار بإحدى المحطات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.