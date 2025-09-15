شاهد.. أعمال تطوير وتوسعة طريق عزبة البرج بدمياط

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الاثنين، جولة ميدانية، استهلها بتفقد أعمال تطوير وتوسعة وازدواج طريق دمياط/ عزبة البرج بدايةً من مسجد الحطاب حتى مدخل مدينة عزبة البرج بطول ٨كم ، الذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل.

ورافق المحافظ، المهندس طاهر صلاح مدير فرع الهيئة بدمياط و المهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتابع الدكتور أيمن الشهابى الاعمال الجارية التى تشمل تغطية ترعة عزبة البرج وتطوير الطريق وازدواجه.

وتابع المحافظ أعمال التجهيز للرصف بداية من مسجد الحطاب بطول ٦٠٠ متر والمحور الثانى بامتداد مدخل المدينة ، حيث تم تنفيذ أعمال الردم وطبقة الأساس بطول ٤ كم.

كما بحث محافظ دمياط، كافة المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ، وآليات تخطيها بالتنسيق بين المحافظة والهيئة والجهات المعنية، مؤكدًا على ضرورة اعداد دراسة شاملة، لتنفيذ المشروع، وخفض منسوب غرف الرى ، والتأكيد على انتظام مسار الطريق بطوله بما يضمن تحقيق السيولة المرورية.

على صعيد آخر، وجه الدكتور أيمن الشهابى تعليماته إلى الوحدة المحلية برفع الاشغالات والمخلفات بطول الطريق وحصر المنشآت ذات الخطورة الداهمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.