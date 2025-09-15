بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور

انطلق اليوم الاثنين، موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار، وذلك بتوجيهات اللواء الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، وحرصًا من الجهاز على دعم الصيادين، وتعظيم الاستفادة من الثروة السمكية وضمان استدامتها.

وقد تم سروح العائمات في تمام الساعة السابعة صباحًا، بعد توقف دام أربعة أشهر، تمثل راحة بيولوجية ضرورية للبيئة البحرية. كما أوضح سيادة اللواء، أن هذه الفترات تأتي بناءً على دراسات علمية دقيقة تراعي دورة حياة الأسماك وأوقات تكاثرها، بما يتيح لها فرصة للنمو والتجدد، الأمر الذي يعزز من استدامة المخزون السمكي ويحافظ على التنوع البيولوجي البحري، ويحقق التوازن بين الاستغلال الرشيد والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكد اللواء الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن الجهاز يبذل جهودًا كبيرة لتسهيل إجراءات الصيد للصيادين، بما يشمل استخراج التراخيص وضبط معدات الصيد وفق القوانين المنظمة، مشيرًا إلى أن فترة التوقف أتاحت للصيادين الوقت اللازم لصيانة مراكبهم وتجهيز معداتهم، استعدادًا لإنطلاق موسم ناجح.

وأشار المدير التنفيذي للجهاز، أن وقف الصيد لفترات محددة له فوائد بيئية واقتصادية عديدة، من أبرزها زيادة الإنتاج السمكي على المدى الطويل، وحماية الشعاب المرجانية، وتحقيق استدامة القطاع بما يضمن استمرار العائد للأجيال المقبلة.

وقال إن حرفة الجر تُعد من أبرز الحرف التقليدية بخليج السويس، حيث تختص بصيد الأسماك القاعية مثل: الجمبري، الحارت (المكرونة)، البربوني، الشخرم، الحفارة، السوبيا (السبيط)، الكلماري، وغيرها من الأصناف عالية القيمة. فيما تتميز حرفة السنار بصيد الشعور، والكشر بأنواعه المختلفة (الكشر الشريف، الزرابين، الكشر المبقرش، التوين)، إضافة إلى الوقار، والصدف، والملص، وغيرها من الأنواع المميزة التي تثري المخزون السمكي وتلبي احتياجات السوق المحلي.

وفي ختام كلمته، أكد اللواء على أهمية التزام الصيادين بالقوانين المنظمة لعمليات الصيد واستخدام المعدات المصرح بها، حفاظًا على الثروة السمكية وصونًا للموارد الطبيعية. وشدد على أن الجهاز سيواصل جهوده لتقديم الدعم الفني والإداري اللازم للصيادين، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجههم، بما يضمن تطوير هذا القطاع الحيوي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شهد مراسم إنطلاق الموسم حضور، المهندس طارق فتحي "مدير عام المنطقة"، المهندس أحمد علي محمد "مدير إدارة المصايد"، أحمد محمد عبد المقصود "مدير الميناء"، هاني عبده "مدير الشئون الإدارية"، عبد الحكيم كامل "مدير أمن الميناء"، أحمد جرياء "مدير إدارة الحصر"، إلى جانب لفيف من العاملين بالمنطقة، وبحضور السيد قائد مكتب مخابرات حرس الحدود، في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة المعنية.

وقد أعرب الصيادون عن سعادتهم الغامرة ببدء الموسم الجديد، متقدمين بخالص الشكر والتقدير لسيادة المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز مخابرات حرس حدود السويس، على ما قدموه من دعم وتسهيلات ساعدت في نجاح عملية السروح التي تمت في أجواء منظمة ويسيرة.