قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025.. رابط التقديم وآخر موعد
الرئيس الإيراني يشكر الرئيس السيسي لدوره في الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور

مركب صيد
مركب صيد
شيماء مجدي

انطلق اليوم الاثنين، موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار، وذلك بتوجيهات اللواء الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، وحرصًا من الجهاز على دعم الصيادين، وتعظيم الاستفادة من الثروة السمكية وضمان استدامتها.

وقد تم سروح العائمات في تمام الساعة السابعة صباحًا، بعد توقف دام أربعة أشهر، تمثل راحة بيولوجية ضرورية للبيئة البحرية. كما أوضح سيادة اللواء، أن هذه الفترات تأتي بناءً على دراسات علمية دقيقة تراعي دورة حياة الأسماك وأوقات تكاثرها، بما يتيح لها فرصة للنمو والتجدد، الأمر الذي يعزز من استدامة المخزون السمكي ويحافظ على التنوع البيولوجي البحري، ويحقق التوازن بين الاستغلال الرشيد والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكد اللواء الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن الجهاز يبذل جهودًا كبيرة لتسهيل إجراءات الصيد للصيادين، بما يشمل استخراج التراخيص وضبط معدات الصيد وفق القوانين المنظمة، مشيرًا إلى أن فترة التوقف أتاحت للصيادين الوقت اللازم لصيانة مراكبهم وتجهيز معداتهم، استعدادًا لإنطلاق موسم ناجح.

وأشار المدير التنفيذي للجهاز، أن وقف الصيد لفترات محددة له فوائد بيئية واقتصادية عديدة، من أبرزها زيادة الإنتاج السمكي على المدى الطويل، وحماية الشعاب المرجانية، وتحقيق استدامة القطاع بما يضمن استمرار العائد للأجيال المقبلة.

وقال إن حرفة الجر تُعد من أبرز الحرف التقليدية بخليج السويس، حيث تختص بصيد الأسماك القاعية مثل: الجمبري، الحارت (المكرونة)، البربوني، الشخرم، الحفارة، السوبيا (السبيط)، الكلماري، وغيرها من الأصناف عالية القيمة. فيما تتميز حرفة السنار بصيد الشعور، والكشر بأنواعه المختلفة (الكشر الشريف، الزرابين، الكشر المبقرش، التوين)، إضافة إلى الوقار، والصدف، والملص، وغيرها من الأنواع المميزة التي تثري المخزون السمكي وتلبي احتياجات السوق المحلي.

وفي ختام كلمته، أكد اللواء على أهمية التزام الصيادين بالقوانين المنظمة لعمليات الصيد واستخدام المعدات المصرح بها، حفاظًا على الثروة السمكية وصونًا للموارد الطبيعية. وشدد على أن الجهاز سيواصل جهوده لتقديم الدعم الفني والإداري اللازم للصيادين، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجههم، بما يضمن تطوير هذا القطاع الحيوي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شهد مراسم إنطلاق الموسم حضور، المهندس طارق فتحي "مدير عام المنطقة"، المهندس أحمد علي محمد "مدير إدارة المصايد"، أحمد محمد عبد المقصود "مدير الميناء"، هاني عبده "مدير الشئون الإدارية"، عبد الحكيم كامل "مدير أمن الميناء"، أحمد جرياء "مدير إدارة الحصر"، إلى جانب لفيف من العاملين بالمنطقة، وبحضور السيد قائد مكتب مخابرات حرس الحدود، في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة المعنية.

وقد أعرب الصيادون عن سعادتهم الغامرة ببدء الموسم الجديد، متقدمين بخالص الشكر والتقدير لسيادة المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز مخابرات حرس حدود السويس، على ما قدموه من دعم وتسهيلات ساعدت في نجاح عملية السروح التي تمت في أجواء منظمة ويسيرة.

موسم الصيد خليج السويس الجر والسنار الثروة السمكية الصيادين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

ترشيحاتنا

لقطة من موقع الحريق

حريق في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. فيديو وصور

أرشيفية

تجديد حبس 4 سيدات أجنبيات يمارسن الرذيلة داخل ناد صحى بقصر النيل

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

بالصور

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد