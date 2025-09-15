حبس المتهمين بقتل شاب بسبب معاكسة فتاة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بقتل شاب بسبب معاكسة فتاة بقرية الرملة مركز بنها والتصريح بدفن جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة ، وتوصلت التحريات التحريات نشوب مشاجرة بسبب معاكسة فتاة.



وتم ضبط المتهمين واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم وتولت التحقيق.

من ناحية أخرى لقي شخص مصرعه، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقان ميت نما بدائرة مركز قليوب، حيث جرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب التخصصي.



وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوفاة شخص صدمه قطار أثناء مروره على مزلقان ميت نما. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، فيما صرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.