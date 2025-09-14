محافظ القليوبية: إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالخانكة

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ن المحافظة لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشدد المحافظ على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل أولوية قصوى، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية تواصل عملها الدؤوب لمكافحة هذه الظاهرة بهدف إعادة الانضباط وحماية حقوق الأجيال القادمة في أراضٍ آمنة ومنتجة.



وكان محافظ القليوبية قد قاد حملة إزالة مكبرة ضمن فعاليات الموجة 27، استهدفت التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز الخانكة



وتأتي الحملة التي تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية كخطوة رادعة لوقف نزيف التعديات الذي يلتهم الرقعة الزراعية الخضراء، وشملت الإزالات عدداً من الحالات الصارخة التي أُنشئت بالمخالفة للقانون خلال الفترة الماضية.