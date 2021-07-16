تفاصيل اعتداء سائق توك توك علي طفلة جنسيا بمقابر عوارة بطنطا

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم تجديد حبس سائق توك توك 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي الجنسي علي طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات علي يد سائق توكتوك داخل منطقة المقابر العمومية بالمدينة.

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية اخطارًا من العميد أسامه أبو فرد مامور قسم ثان طنطا يفيد ببلاغ من والد الطفله س ع 8 سنوات تم الاعتداء عليها جنسيا علي يد سائق توكتوك بمنطقة مقابر عواره.

كما انتقل الرائد احمد الحجار رئيس مباحث القسم والنقيب محمود عبد الجواد معاونه وتم عمل كمين سري للمتهم وتم القاء القبض عليه.

وبسؤال والد الطفلة اكد ان م م ع 34سنة يعمل معاه علي التوتوك الخاص به وفي ذات الليلة ارسله لمنزله لتوصيل مبلغ مالي لزوجته لعدم ذهابه للمنزل لخلافات بينهم وبعد توصيل المبلغ طلبت والده الطفلة توصيلها لشراءعلاج ثم العوده للمنزل وبعد ذلك طلب المتهم من ام الطفل بان يصطحب الطفلة وشقيقها ليشاهدو والدهم .

كما طلب ثم اصطحبهم لمقابر عواره بمدينة طنطا وقام بالاعتداء عليها وبعد عوده الطفلة لوالدتها اكتشفت الاعتداء علي نجلتها

وبمناقشه المتهم فيما نسب اليه من اتهامات بالاعتداء الجنسي اقر و حرر محضر 55323 ثان طنطا وبعرض المتهم علي النيابة العامة امرت بحبسه 4ايام وبالعرض جدد حبس المتهم 15 يوما كما هو مشار إليه .