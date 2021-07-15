طارق رحمي : لن يتم السماح لأي أعمال بناء دون الحصول على شهادة استئناف أعمال

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن شروط البناء الجديدة لا تسمح بالقيام بأي نوع من أعمال البناء دون الحصول على شهادة استئناف أعمال من الحي أو المركز التابع له، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عُقِدَت، مساء اليوم بديوان عام المحافظة، لشرح اشتراطات البناء الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية بالمراكز.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ برصد كافة المعوقات التي تواجه منظومة تراخيص البناء الجديدة لرفعها للجهات المختصة مع تكثيف حملات الرقابة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما وجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل بحسم مع أي مخالفة لتلك الاشتراطات التي وضعتها الدولة من أجل تقنين وتنظيم عملية البناء العشوائية وحفظ حق المواطن والدولة في مظهر حضاري يليق بالجميع.

محافظة الغربية تنظم ورشة عمل لشرح خطوات منظومة البناء الجديدة

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