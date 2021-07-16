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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده.. تعرف على كلمات يوسف شعبان الأخيرة قبل الرحيل

يوسف شعبان
يوسف شعبان

تحل اليوم الجمعة 16 يوليو، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل يوسف شعبان، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1931، ورحل عن عالمنا في 28 فبراير من العام الجاري 2021 إثر إصابته بـ فيروس كورونا. 

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في ذكرى ميلاده.. تفاصيل مسيرة الفنان الراحل يوسف شعبان

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في ذكرى ميلاده.. سبب عدم التحاق يوسف شعبان بكلية الشرطة وصدفة دخوله التمثيل

 

أخر ما قاله يوسف شعبان 

 

وفي لقاء متلفز قبل أشهر قليلة؟، قالت سايناي يوسف شعبان -الابنة الكبرى للفنان الراحل يوسف شعبان- في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة والدها قائلة: «أعزي نفسي واعزي الجميع برحيل والدي، إكتشفت جماهريته بعد وفاته باين أوي على السوشيال ميديا إن فيه ناس كتيرة بتحبه»، مسترسلة: «أنا لا أحب الظهور التلفزيوني ولكن ظهرت اليوم احتراما لمعجبين والدي». 

 

وأضافت خلال حوارها ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON E الفضائية: «لدي ثلاثة إخوة أصغر مني عمرًا وهم من عاصروا والدي كثيرًا في حياته ومسيرته الفنية، وبذلك بحكم معيشتي مع أسرة والدتي وكثرة سفري».

 

وتابعت: «بحب أفلام والدي خاصة أعماله اللي كان فيها شقي»، معقبة: “والدي كان له ابتسامة جميلة”، موضحة: والدي ليه الكثير من الأفلام الرائعة مثل: «بائعة الجرائد وأم العروسة»  بالإضافة لمسلسلات مثل (الشهد والدموع ورأفت الهجان).

 

وحول لحظاتها الأخيرة مع والدها في فترة مرضه، قالت: «جالي خبر أن والدي تعبان ومصاب بكرونا وأنه أوشك على الدخول في غيبوبة». 

 

وكشفت أن أخر مكالمة جرت بينهما كانت من فترة إثناء وجوده في لبنان، قائلة: «زعلانة أنه فقد وعيه قبل ماشوفه بس أكيد  كانت روحه حاسة بيا وأخر حاجة قالها خلي بالك من نفسك وإبقي طمنيني عليكي». 

 

نشأة يوسف شعبان 

ولد يوسف شعبان عام 1936 في محافظة القاهرة وحي شبرا تحديدا، وكان الابن الأكبر لأربعة أشقاء غيره، أثر والده الذي كان يعمل مصمم إعلانات في إحدى الشركات الأجنبية في نشأته الثقافية وكان يجلب له الجرائد والمجلات يوميا ما شكل وجدانه الفني بحسب وصفه. 

 

قدم يوسف شعبان على مدار تاريخه أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، رغم دخوله مجال التمثيل بالصدفة. 

 

كان والد يوسف شعبان يرغب في أن يكون رجل دين، ويلتحق بالأزهر بحسب وصفه في لقاء له مع برنامج واحد من الناس، لكن والدته اصرت على التحاقه بالثانوية العامة ودخوله الجامعة. 

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