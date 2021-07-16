وكيل صحة الغربية: استمرار القوافل الطبية لرعاية أهالي القرى الأكثر احتياجا|صور

أعطي الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بـ الغربية اليوم توجيهاته بضرورة الإستمرار في تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات لتغطية كافة القرى النائية للاهتمام بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية حياة كريمة وبتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأكد وكيل الوزارة علي توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، مشيداً بالدور البارز في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين .

وأشار انه تم تنظيم قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية بهبيت مركز سمنود بدأت أعمال القافلة، الخميس، وسيتم استكمال أعمال القوافل بالقري الأكثر إحتياجًا، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، هذا وتتضمن القوافل الطبية تخصصات باطنة وجلدية وعظام وأطفال وجراحة وأشعة وتحاليل، مع توفير العلاج للمرضى بالمجان.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل، أنه تم البدء في الكشف علي الحالات بقرية بهبيت مركز سمنود قد تم توقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان لـ 1340حالة في العديد من التخصصات الطبية، وهي تخصصات «أطفال، باطنة، جلدية، عظام، وغيرها»، وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث إلى مستشفي سمنود العام وأيضا تقديم ندوات تثقيفية وتوعية المواطنين وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الأسر خلال المرحلة المقبلة.

وكيل صحة الغربية إستمرار قوافل طبية لرعاية أهالي قري الأكثر احتياجا بسمنود

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