إزاي نختار أفضل نظارة شمسية لـ قيادة السيارة

يستهين الكثيرون من سائقي السيارات بعملية ارتداء النظارات الشمسية أثناء القيادة السيارة في النهار، فبمجرد أن تتعرض لأشعة الشمس تخترق بؤرة العين وتؤثر على بصرك مع مرور الوقت.

بالإضافة إلى حدوث العديد من حوادث السير، بسبب عدم الرؤية الغير واضحة أثناء القيادة ، لذلك ارتداء النظارات الشمسية أمر هام للغاية، حيث تسهل القيادة وتساعد سائقي السيارات على الرؤية الواضحة.

نصحت الرابطة الألمانية لأطباء العيون، باختيار النظارة الشمسية المناسبة لقيادة السيارة، يجب أن تكون ذات عدسات كبيرة وأذرع نحيفة، بحيث تغطي العين جيدا دون أن تعيق الرؤية الجانبية.



وكما يجب أن تمتص النظارة الشمسية الانعكاسات الناتجة عن الأسطح كالنوافذ مثلا، وزيادة درجة التباين، علما بأن النظارات ذات العدسات المستقطبة تعد مناسبة لهذا الغرض.

ارتداء النظارة الشمسية أثناء قيادة السيارة

إزاي نختار أفضل نظارة شمسية لقيادة السيارة





أما من ناحية ألوان العدسات، أوصت الرابطة الألمانية لأطباء العيون باختيار درجات البني أو الرمادي المائل للأخضر أو الرمادي، لأنها تتيح رؤية الألوان بشكل طبيعي دون تزييف.



ويمكن أيضا ارتداء نظارة متدرجة اللون، والتي يصبح لونها فاتحا بالاتجاه نحو الأسفل، وبذلك يكون من السهل رؤية عناصر الاستعمال ولوحة العدادات بـ السيارة.