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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادات محافظة البحيرة

محافظ البحيرة يصدر 9 تعليمات جديدة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات، بإتخاذ عدة تعليمات في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ضمن مبادرة الرئيس..تنفيذ 5 مبادرات لدعم المزارع في البحيرة

خطة البحيرة لإستقبال عيد الأضحى 

 

وجاءت التعليمات كالآتي:

- رفع درجة الاستعداد بالجهات الخدمية والمرافق خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

- رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظة مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية .

- المتابعة المشددة لمواقف السيارات ( النقل العام - السرفيس - نقل الركاب - بالأجرة) لعدم استغلال المواطنين.

- اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ نسب التواجد في الحدائق والمتنزهات العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

- التأكيد على توفير المقررات التموينية والسلعية المختلفة وكذلك البترولية والمحروقات.

- تشكيل لجان من المحافظة وممثلي من وزارة الري وشرطة المسطحات( المائية- النهرية - والبحرية) للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص و السلامة الانقاذية والتحميل.

- قيام مديرية التموين بالإعداد حملات يومية على المحلات والأسواق ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات.

- الإلتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك وفتح المجازر الحكومية لذبح اضاحى المواطنين بالمجان وعدم الذبح في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

- الانعقاد الدائم لغرفة عمليات المحافظة طوال أيام العيد للتدخل السريع وحل أى مشكلة تطرأ على الفور 

البحيرة محافظ البحيرة العيد الأضحى محافظة البحيرة اخبار المحافظات

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