ضمن مبادرة الرئيس..تنفيذ 5 مبادرات لدعم المزارع في البحيرة

مبادرات الرئيس

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن ما شهدته مصر خلال السبع سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وتعليمية وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق .

مشروعات قومية في البحيرة

وأشار آمنه إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية بإجمالي ١.٩ مليون فدان وتضم ٦٣٠ جمعية زراعية .

في نفس السياق نشر المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة، انفوجراف يسلط من خلاله الضوء على حصاد ٧ سنوات من الإنجازات بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٢١ .

تضمن الانفوجراف إنجازات قطاع الزراعة خلال تلك المدة حيث تضم المحافظة ٦٧ مزرعة ألبان بطاقة إنتاجية ٢٨٠٠ طن / يوم وكذا ٢٩١ مزرعة تسمين مواشي بطاقة إنتاجية ٦٤ ألف طن / سنة وتبلغ تلك النسب ٢٨ ٪ من إنتاج الجمهورية .

كما يوجد بالمحافظة ٤١٥١ مزرعة دواجن بطاقة إنتاجية ١٨٣٥٠٠ طن سنوياً بما يعادل ٥٠ ٪ من إنتاج الجمهورية .

و أشار الانفوجراف أن قطاع الزراعة شهد تنفيذ ٥ مبادرات ( كارت الفلاح، استفاد منه ٤٧٧١٩٥ مستفيد - مشروع البرايم الذى يهدف إلى تعزيز القدارات التسويقية لصغار المزارعين - مشروع الري الحقلي بهدف تغير نظام الري من الري بالغمر إلى الري الحقلي بالكهرباء وتغطية المراوي المكشوفة - مشروع IFAD لتدعيم القدرات التسويقية لصغار المزارعين - منظومة GIZ لمتابعة مشروعات تطوير الري الحقلي ) .