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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

محمد رمضان
محمد رمضان

رد الفنان محمد رمضان على سخرية الفنان أحمد الفيشاوي ،بعدما نشر مقطع فيديو لـ رمضان وهو في حمام السباحة، ممسكًا بكوب فضي عليه صورته ودمج أغنية  “ أنا مش عارفني ” ، للمطرب عبدالباسط حمودة .

شاهد الفيديو:

أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان 

اشتعال الحرب

ونشر محمد  رمضان مقطع الفيديو الذي نشره الفيشاوي ، عبر خاصية “ الاستوري ” ، بحسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ”، وعلق  قائلا:  “ بحب جمهوري “ وو ضع مقطع صوتى قصير من اغنيته ”  انا بيكوا فارد السيطرة ”.
و مازالت حرب السخرية، قائمة بين الفنان أحمد الفيشاوي، والفنان محمد رمضان، حيث نشر الفيشاوي مقطع فيديو لرمضان يسخر منه على طريقته الخاصة به، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو “إنستجرام”.
وظهر رمضان في الفيديو وهو يسبح في حمام السباحة الخاص به، ممسكا بكوب فضي عليه صورته، على أنغام أغنية عبدالباسط حمودة "أنا مش عارفني".
نشر الفنان محمد رمضان فيديو من أحد تكريماته وقام بخلع الحذاء، على خلفية سقوطه على المسرح بسبب حذائه في تكريم منذ فترة. 
وكتب محمد رمضان عبى الفيديو “من بعد التكريم الأخير مابقتش أثق في أي جزمة.
الفنان أحمد الفيشاوي نشر فيديو يسخر فيه من الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.
وظهر محمد رمضان في الفيديو يسبح في حمام السباحة، ممسكًا في يده كوبا مرسوما عليه صورته باللون الفضي.
ووضع أحمد الفيشاوي أغنية يسخر فيها من محمد رمضان علي سباحته بكوب مرسوم عليه صورته.  
اشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته منذ أواخر العام الماضي، وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان.
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر فيها بنظارة شمسية سوداء، وإشارة نمبر وان المعتادة منه، وكتب: "ثقة في الله نجاح".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، ونال العديد من التعليقات، وكانت أبرزها حول أغانيه الجديدة وإعجاب جمهوره بأعماله وتشجيعهم له.
على الجانب الآخر، عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.
يذكر أن، حالة من الجدل أحدثها الفنان محمد رمضان ، من جديد بعد أن نشر مجموعة من الصور التي تجمعه بـ" حرير حسين كامل" حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من ابنته “رغد”  في منزلها وبصحبة مجموعة من الأصدقاء وهم على مأدبة طعام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” .
وعلق محمد رمضان قائلاً: “ يوم رائع في ضيافة الصديقة العزيزة حرير ابنة الغالية رغد صدام حسين”.
ووصفت حرير حسين كامل حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الفنان المصري محمد رمضان، بـ"نمبر وان".

ولمزيد من التفاصيل حول مرة أخرى أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان التالي…

شاهد الفيديو:


 

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