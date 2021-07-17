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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هنصنع ونصلح عندنا.. شاهد هيئة نظافة القاهرة تحطم التوقعات في التطوير

محافظ القاهرة مع
محافظ القاهرة مع اللواء الشرشابي اثناء افتتاح الورش

تشهد هيئة النظافة والتجميل بـ محافظة القاهرة ثورة تطويرية هائلة في كافة إداراتها، وفروعها للتحول من مجرد هيئة لرفع النظافة والتجميل تنتظر مخصصاتها المالية كل عام لممارسة مهامها إلى هيئة منتجة توفر دخل من خلال استغلال مواردها الاستغلال الأمثل بخطة شاملة وضعها اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة.

 

نظام مراقبة 

أوضح إيهاب الشرشابي ، في تصريحات لـ صدى البلد ، خطة الهيئة في وضع نظام مراقبة في سيارات جمع القمامة، بدأت بإطلاق أول 10 سيارات يتم مراقبتها من غرف العمليات لضبط منظومة جمع القمامة وضمان سير السيارات في مساراتها المخصصة مشيرا إلى أنه سيجري تعميمها على أسطول الهيئة.

 

ولم تقتصر الخطة على هذا فحسب بل أكد اللواء إيهاب الشرشابي على السعي لعمل نظام الكتروني سيتم اتاحته قريبا لحجز تذاكر الحدائق التي تديرها الهيئة الكترونيا لضمان عدم اهدار اي أموال.

 

خرابة

أما عن الشق الانتاجي ، فعمل الشرشابي على تحويل الورش الرئيسية والانتاجية من “خرابة” إلى جنة تجود بخيراتها على العمال والهيئة ، فقد تم تطوير ورش إصلاح المعدات الثقيلة (الهراسات)، والورش الإنتاجية الخاصة بمد هيئة النظافة والتجميل باحتياجاتها من أعمال “الحديد والخشب والملابس وغيرها”، وذلك في منطقة الدرّاسة، بتكلفة 12 مليون جنيه. 

 

مشروع تطوير الورش؛ كما أكد رئيس هيئة النظافة جاء تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و القيادة السياسية بالاعتماد على الموارد الذاتية وتنميتها.

 

تطوير الورش الإنتاجية

وقال الشرشابي، إن أعمال تطوير ورش الهراسات للمعدات الثقيلة؛ شملت “البنية التحتية والإنشاءات وورش الإصلاح واستقبال الأعطال من خارجها لكل أفرع الهيئة ومعداتها”، كما تم رفع كفاءة وتطوير الورش الإنتاجية، فى إطار الاعمال التى تقوم بها الهيئة لتعظيم مواردها المالية؛ لرفع كفاءة  الخدمات المقدمة للمواطنين .


 وأوضح أن التطوير الجاري حاليا بهيئة النظافة كان له الأثر الواضح على مستوى النظافة بأحياء العاصمة، وهو ما لاقى استحسان المواطنين،  مشيرا إلى أن المحور الاساسي في تطوير هيئة النظافة والورش؛ هو الاعتماد على العاملين المهرة الذين تزخر بهم الهيئة. 

 

 حداده ونجارة وسمكرة وكهرباء ونقاشة 


وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى أن مشروع ورش المعدات الثقيلة يقع على مساحة 5100 م2 ويضم ورش إصلاح وورش خدمة ومبنى إداري ومسجد ومغسلة ومخازن وغرفتي أمن وكهرباء ، أما مشروع الورش الانتاجية فيقع على مساحة 2.8 فدان وتضم الورش 325 عامل و17 قسم تشمل حداده ونجارة ولحام وسمكرة وسروجية وبراده وترزية وكهرباء ونقاشة ومسبك لتلبية احتياجات الهيئة .

 

 غرف نوم وأنتريهات
 

وأضاف  رئيس الهيئة، أن أعمال التطوير تضمنت تطوير قسم النجارة عن طريق شراء أحدث الماكينات لتصنيع غرف نوم وأنتريهات ومكاتب وبرجولات  ، وتحديث قسم الحدادة بأحدث الماكينات  ، كما تم إضافة ماكينات لورشة الترزية  لعمل جميع انواع التيشيرتات وعمل الاوفر وملابس الحماية المدنية ، كما قام قسم التصميمات بعمل اللافتات الإرشادية عاكسة الضوء في الشوارع والحدائق العامة   ، أما بالنسبة لورشة السمكرة فقد تم إصلاح الماكينات القديمة لتصنيع صناديق القمامة بدلا من شرائها.

 

 الروح المعنوية 

وأوضح رئيس الهيئة انه عمل على رفع الروح المعنوية للعاملين منهم النجارين والحدادين وغيرهم من خلال حوافز تشجيعية بما يجعلهم اكثر انتاجية على مستوى عال.

 

من جانبه أشاد اللواء خالد عبد العال  محافظ القاهرة  بالورش الإنتاجية، وبجودة المنتجات وتميزها، وأصدر قراراً بالاعتماد على منتجات الورش الإنتاجية عند تطوير ديوان المحافظة والأحياء بدلا من الشراء من الخارج، حيث سيتم تسويق منتجات الورش للاستفادة منها في التخفيف عن موازنة الدولة .

القاهرة اللواء ايهاب الشرشابي محافظة القاهرة غرف نوم وأنتريهات محافظ القاهرة مستوى النظافة

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