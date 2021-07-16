نضال الشافعي يكشف عن رد فعله بعد مشهد اغتيال الشهيد محمد مبروك

كشف الفنان نضال الشافعي، خلال ندوته في موقع “صدى البلد”؛ عن رد فعله لحظة استشهاد الشهيد محمد مبروك خلال مسلسل" الاختيار ٢ ".

وقال نضال الشافعي: "لحظة استشهاد الشهيد محمد مبروك والجمهور متابع اللحظة والإرهابيين أثناء تحضيرهم لاغتياله .. كنت قاعد في البيت بتشال واتحط .. كنت مستغرب ازاى حصل كدة".

وأضاف نضال الشافعي:_"إحنا محتاجين أعمال كثيرة من هذا النوع علشان نفضل محافظين على نفسنا.. من كل المؤامرات التي تحدث علينا .. والسم في العسل الذي أصبح يتم وضعه للناس البسيطة".

تابع نضال الشافعي: "الموضوع فيه شفافية كبيرة من القائمين على هذة الأعمال .. حيث يتم وضع حقائق في المسلسل .. ففي مسلسل الاختيار ٢ قدم بيتر ميمي الدراما الوثائقية الواقعية .. بوجود مشاهد من الدراما وربطها بالواقع الذي حدث من وثائق حقيقية.. حتي لا يعطي الفرصة لاي شخص ان يشكك في نزاهه المشاهد".



وكشف نضال الشافعي خلال ندوته في موقع صدى البلد عن كواليس تعامله مع الفنان أحمد زاهر في فيلم "زنزانة ٧".

وقال نضال الشافعي:"عندما كنت مع احمد زاهر في فيلم " زنزانة 7" كان هناك مبارة تمثيلية كبيرة ومنافسة".

أضاف نضال الشافعي:" أحمد زاهر غول تمثيل ممثل مرعب في التمثيل ، وبالتالي فمشاركتنا كانت كالمباراة مش هاتقدر مثلا تنسب المكسب ل شحص معين.



تابع نضال الشافعي :" الناس بدأت تفهم دلوقتي كل حاجة من كم التمثيل؛ فمثلا مسلسل القاهره كابول ؛ تقول ياخرابي ده في كميه تمثيل ،قأصبح لدينا جمهور لديه وعي كبير :".



حل النجم نضال الشافعي ضيفا على موقع صدى البلد في ندوة خاصة لتكريمه عن آخر أعماله الفنية وهو مسلسل " هجمة مرتدة " و"الاختيار ٢" الذي تم عرضهما في رمضان الماضي .

وتحدث نضال الشافعي عن كواليس مشاركته ضيف شرف في مسلسل " الاختيار ٢" ؛ كما تحدث عن نجاح دوره في مسلسل " هجمة مرتدة" وعن التعاون مع النجم أحمد عز .

نضال الشافعي يتحدث عن فيلم "أولاد زهرة"



كما تحدث نضال عن مشاركته في السينما من خلال فيلم "أولاد زهرة".

وكان الفنانون نضال الشافعي، وداليا مصطفى، ومصطفى أبو سريع، وشريف الغريب، وعدد آخر من النجوم، يواصلون تصوير مشاهدهم في فيلم «أولاد زهرة»، للمخرج معتز حسا وذلك بمنطقة جاردن سيتي .

وكان تصوير فيلم «أولاد زهرة»، انطلق تصويره منذ شهر، على أسطح عمارات جاردن سيتي، ومن المُقرر الانتهاء من تصويره بشكلٍ نهائي قريبا.

الفيلم يدور حول التمسك بالأصول والجذور، من خلال أسرة مصرية، تحاول «وفاء» الشقيقة الكبرى التي تحاول جاهدة طوال الوقت الحفاظ على أشقائها وانتماءهم لأرضهم وبلدهم ولقريتهم، فمن بين أشقاءها، شاب صغير من متلازمة دوان يبلغ من العمر 15 عامًا.

فيلم «أولاد زهرة» من بطولة نضال الشافعي، وداليا مصطفى، ومصطفى أبو سريع، وهالة فاخر، وجمال فؤاد، ومحمد درويش، وشريف الغريب، ومريم بحراوي،، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج معتز حسام، ومخرج منفذ جمال شاكر، ومدير تصوير مارك عوني، وتصوير فوتوغرافي جاد عبد ربه وإشراف عام شريف الغريب.



