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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. استعدادات السعودية لموسم الحج هذا العام

بيت الله الحرام
بيت الله الحرام

أذاعت فضائية يورونيوز عربية تقريرا ولقطات جاء من خلالها إنطلاق موسم الحج هذا العام  بعدد مخفض للحجّاج، بسبب جائحة كورونا، إذ سيسمح للمقيمين في المملكة العربية السعودية دون غيرهم بأداء مناسك الحج، على غرار العام الماضي.

وتسعى سلطات المملكة السعودية إلى تكرار نجاح العام الماضي، الذي لم يشهد تفشيا للفيروس خلال المناسك التي استمرت خمسة أيام. وستسمح السلطات لستين ألف مقيم على ترابها بالحج، اختيروا من بين نحو ستمائة ألف مترشح من خلال نظام فحص عبر الإنترنت.

و60 في المائة هي نسبة أعلى من نسبة الإقبال سنة 2020، ولكنها أقل بكثير مما كانت عليه الحال في الأيام العادية. وتتراوح أعمار الحجاج بين 18 سنة و65 سنة ممن لا يعانون أمراضا مزمنة. ففي سنة 2019 شارك حوالي 2،5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم في الحج.

 

وزارة الحج السعودية تعمل على أعلى مستوى لاتخاذ الاحتياطات الصحية


وتقول وزارة الحج السعودية إنها تعمل على أعلى مستوى لاتخاذ الاحتياطات الصحية، في ضوء تفشي الوباء وظهور متغيرات جديدة.

وبقطع النظر عن إجراءات التباعد الجسدي الصارمة، قالت الوزارة إنها ستقدم "بطاقة حج ذكية" للسماح بالوصول دون اتصال بالمعسكرات والفنادق، والحافلات لنقل الحجاج نحو المواقع الدينية، موضحة أن البطاقة ستساهم كذلك في تعقب حجاج مفقودين. كما نشرت السلطات روبوتات لتوزيع قوارير المياه من نبع زمزم.

 

استعدادات السعودية موسم الحج جائحة كورونا المملكة العربية السعودية الفنادق

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