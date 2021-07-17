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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: فحص المختبرات التي اكتشفت فيها الحالات الأولى للإصابة بكورونا في الصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس أن المنظمة تعتزم فحص المختبرات ومعاهد الأبحاث التي اكتشفت فيها الحالات الأولى للإصابة بفيروس كورونا في الصين شهر ديسمبر 2019.

وأعاد جيبرييسوس إلى الأذهان أن المنظمة أبلغت الدول الأعضاء بالخطوات التي تعتزم اتخاذها في إطار التحقيقات في قضية منشأ فيروس كورونا، ومنها إجراء فحوصات للبشر والحيوانات، وفحص المناطق التي تم رصد فيروس SARS-CoV-2 فيها لأول مرة والمناطق المجاورة التي اكتشفت فيها فيروسات كورونا أخرى.

إضافة إلى ذلك تعتزم المنظمة فحص أسواق الحيوانات في مدينة ووهان الصينية، وكذلك إجراء أبحاث أخرى في مجال علم الأوبئة.

وأضاف أن بين تلك الخطوات فحص المختبرات ومعاهد الأبحاث العلمية التي كانت تعمل في المنطقة التي اكتشفت فيها الحالات الأولى للإصابة بكوفيد-19 في ديسمبر عام 2019.

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وأكد أن المنظمة تشاطر الصين موقفها بشأن عدم تسييس قضية منشأ فيروس كورونا وضرورة معالجة هذه القضية ضمن الإطار العلمي حصرا.

من جانبها رفضت الصين هذه الاتهامات قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الجمعة إن "بعض المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة لا يمكن نسخها وإخراجها من البلاد".

وأضاف أن خبراء منظمة الصحة العالمية تمكنوا من "الحصول على كمية كبيرة من البيانات" و"عرضت لهم الصين سطرا بسطر" النقاط التي تتطلب "اهتماما خاصا".

كما رفض المتحدث تصريحات تيدروس حول أن "هناك محاولة سابقة لأوانها" لرفض نظرية حادث المختبر.

وتواجه المنظمة الدولية ومقرها جنيف ضغوطا متزايدة لإجراء تحقيق جديد معمق في أصول فيروس كورونا المستجد.

ولم يسمح إرسال المنظمة لبعثة خبراء إلى الصين بكشف كل ملابسات انتشار كورونا الذي تسبب بوفاة أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم.

 

 

 

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