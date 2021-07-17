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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى قمر يطرح أغاني جديدة له في موسم العيد

مصطفى قمر
مصطفى قمر

شوق الفنان مصطفى قمر متابعيه بطرح أغاني جديدة له ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى  “إنستجرام”. 

 

وكتب مصطفى قمر " فيه غنوتين جداد شغال عليهم جامدين موت لو عايزين تسمعوا جزء من واحدة فيهم في العيد ده قبل ماينزلوا ابعتوا قولولي وانا ان شاء الله حاعيد عليكم بالجزء ده "عيد اضحي مبارك “ كل سنة وانتوا طيبين جميعا ”.

 

ويذكر أن أكد محامي الفنان مصطفى قمر أن محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين البدوي قد أصدرت اليوم حكمًا في الجنحة رقم 8255 لسنة 2021 جنح الدقي بحبس مدير شركة "ميديا لايف"للإنتاج الفني والتوزيع سنة وكفالة ألف جنيه لصالح الفنان مصطفى قمر .
 

وكانت قد تعاقدت الشركة المذكورة مع الفنان مصطفى قمر على تقديم برنامج "خمس نجوم"الذي أذيع في شهر رمضان الماضي على شاشة "MBC مصر" لكن الشركة لم تتعامل مع الفنان بالشكل الذي يليق به وبمكانته الفنية حيث قد نص في بنود العقد على إلتزام الشركة بتصدر الفنان مصطفي قمر الدعاية والإعلانات للبرنامج، لكن الشركة خالفت ذلك.

وبعدها أتخذ الفنان مصطفى قمر أولى إجراءته القانونية بتحصله على حكم بحبس مدير الشركة وجاري إتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ للفنان حقوقه تجاه الشركة وتعوضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء مخالفة الشركة إلتزامها معه.


ومن جانبه قال المستشار ياسر قنطوش محامي الفنان مصطفى قمر، إن هذا الحكم أولى الخطوات القانونية وسيتبعها عدة إجراءات قانونية لاحقًا ضد هذه الشركة حفاظًا على حقوق الفنان مصطفى قمر.

كان مصطفى قمر قد أكد مسبقا أنه دخل مشروع برنامج " ٥ نجوم " بهدف تقديم فكرة جديدة تليق بتاريخه الفني ومن منطلق احترامه و للفنانين المشاركين ، وأضاف: ليس طامعا في مكسب مادي، لأني كنت أصب تركيزي في مسلسلي الذي يعرض حاليا في رمضان "فارس بلا جواز " وسعيد للغاية بردود أفعال الجمهور عليه ، ولكن خطوة مشاركتي في برنامج" ٥ نجوم" كان لها اثر سلبي كبير بالنسبة لي ماديا و معنويا، ولكني اثق تمام الثقة ان حقي سيعود بواسطة القضاء المصري العادل حتي وان كنت منزعجا لحدوث مثل هذه المهاترات و المنازعات لأول مرة في مشواري الفني الذي افتخر به دوما مع جمهوري الحبيب و الذي يمتد لأكثر من اثنين وثلاثين عاما وما دفعني للرد هو احترامي وتقديري لجمهوري وتوضيح الحقائق لهم".

الفنان مصطفى قمر مصطفى قمر فارس بلا جواز

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