إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكنت متفرقة بأنحاء الجسد فى حادث تصادم سيارتين نصف نقل، بطريق "السعدى الفولى- صان الحجر" دائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا من مستشفى الحسينية يفيد وصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بطريق "السعدي الفولى - صان الحجر" دائرة مركز شرطة الحسيينة، وجاري رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية وتحرير محضر بالواقعة.