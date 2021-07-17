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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة مرور ٦٩ عاماً علي ذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.  


وقال شعراوي في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة مرور ٦٩ عاماً علي ذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة والتي كانت إنجازاً وطنياً شارك فيه شعب مصر العظيم بإرادة حرة ومشاعر وطنية صادقة مع أبناءه البواسل من القوات المسلحة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لتصنع تاريخًا جديداً ومستقبلاً أفضل لشعب مصر العظيم .

وأضاف الوزير : متمنياً من المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علي فخامتكم وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة لتحقيق الأمن والسلام والتنمية لمصرنا الغالية .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة .

وزير التنمية المحلية السيسي ثورة ٢٣ يوليو برقية تهنئة محمود شعراوي

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