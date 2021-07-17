رئيس قطاع الإنتاج الحيواني يوضح طرق اختيارأضحية سليمة

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تشكيل لجان من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وجار تغطية كل محافظات الجمهورية ومراكزها وأماكن بيع الأضاحي والحيوانات للتأكد من وجود حالات صالحة ومناسبة وسليمة، وهي لجان متابعة تعمل على مدار 24 ساعة.

و أوضح "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى أن أسعار الأضحية شهدت انخفاضا في الأيام الماضية لعدة أسباب، منها تكليف وزير الزراعة اللجنة المشكلة بقرار وزاري، بدراسة الوضع الراهن وتحديد احتياجات البلد، موضحاً أنه جاري الموافقة على استيراد 166500 رأس من الحيوانات، منهم 50500 رأس من دولة السودان مع 25 ألف رأس أغنام، وبالتالي فإن المعروض أصبح متوازنا، حيث تشهد البلاد استقرارا خلال آخر عامين، على مستوى المعروض من الحيوانات مع الثبات في أسعارها.

اختيار الاضحية

وقدم "سليمان"، نصائح للمواطنين لاختيار أضحية سليمة، موضحًا: أن رأس الحيوان يجب أن تكون مرفوعة لأعلى وليست متدلية للأسفل، والعينين لامعة ولا اصفرار أو احمرار أو افرازات دمعية فيها، ويجب ملاحظة تنفس الحيوان وألا يعاني من نهجان أو كحة او سعال."

وأردف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "أنف الحيوان لا يجب أن تكون مصابة برشح أو إفرازات، وأن يكون الفم خاليا من أي التهابات أو افرازات مخاطية، وأن يجرى فحص الصيف وأن يكون نظيفا وأملسا ولا أماكن منحولة به أو خالية من الشعر أو الصوف.. لو حاولت أشده مش هيطلع بسهولة".

وأكد سليمان، ضرورة أن يكون جلد الحيوان خالٍ من أي تشققات أو دمامل او تقرحات، وألا يكون مقطوع الأذنين أو منزوع الخصيتين أو مكسور القرنين، وأن يكون نشيط الحركة.

وأشار سليمان، إلى إمكانية تحديد عمر الحيوان من خلال قواطعه، يجب التوجه إلى أقرب إدارة زراعية أو بيطرية حيث ستقدم المساعدة في اختيار الحيوان.