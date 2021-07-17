إصابة طالبة بحالة إعياء في الثانوية العامة بـ كفر الشيخ

استقبل مستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، اليوم، طالبة بمدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية، مصابة بحالة إعياء أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء.



وكانت غرف عمليات الصحة، ومحافظة كفر الشيخ، والتربية والتعليم، بتعرض طالبة لهبوط عام، وحالة إعياء، أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء للقسم العلمي، بمدرسة الشهيد عزت الشافعي بمدينة كفر الشيخ المقابلة لحديقة صنعاء.



وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة لها، داخل استقبال مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، وتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.



كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أعلنت صباح اليوم، أن من يحق لهم دخول لجنة الامتحان لخوض امتحان مادة الكيمياء هم 13 ألف طالب و726 طالبًا بالقسم العلمي.