طلاب الثانوية العامة: امتحان الكيمياء سهل ممتنع ويحتاج وقت أطول.. فيديو

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بالقاهرة "شعبة علمي"، اليوم السبت، حول مستوى امتحان مادة الكيمياء.



وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وجاءت المسائل سهلة و مباشرة، فيما اشتكى طلاب آخرون من طول الامتحان مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت غير مناسبة للمدة الزمنية المخصصة لأداء الامتحان وهي ثلاث ساعات.



وأبدى بعض الطلاب انزعاجهم من صعوبة الامتحان، موضحين أن الامتحان يحتاج إلى تفكير أكبر، متابعين: إجابات كثيرة كانت تحتاج لوقت وتركيز أكبر.



وأدي اليوم السبت ، طلاب الثانوية العامة 2021 (الشعبة العلمية) امتحان الكيمياء .

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2021 ، الذين يخوضون امتحان الكيمياء اليوم السبت 393 ألف و883 طالب/طالبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.