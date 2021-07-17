البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا أندراوس مطران أبو تيج وصدفا

‏استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، نيافة الأنبا أندراوس مطران إيبارشية أبوتيج وصدفا، الذي عرض على قداسة البابا بعضًا من الأمور التي تخص خدمته الرعوية في إيبارشيته.

يشار إلى أن الأنبا أندراوس مطران أبو تيج وصدفا