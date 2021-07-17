البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا أندراوس مطران أبو تيج وصدفا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، نيافة الأنبا أندراوس مطران إيبارشية أبوتيج وصدفا، الذي عرض على قداسة البابا بعضًا من الأمور التي تخص خدمته الرعوية في إيبارشيته.
يشار إلى أن الأنبا أندراوس مطران أبو تيج وصدفا
- من مواليد القاهرة في 23 مايو 1946 م.
- حاصل على بكالوريوس كلية التجارة من جامعة الإسكندرية عام 1968 م.
- كان يعمل محاسبًا ببنك الإسكندرية بدمنهور وأبو حمص قبل الرهبنة.
- خدم بدمنهور، واهتم بخدمة العمال بها.
- تاريخ رهبنته 24 مارس 1977 م.
- من أبناء دير الأنبا بيشوي , وادي النطرون.
- عمره وقت السيامة 34 عامًا.
- عُيِّن أميناً لدير الأنبا بيشوي.
- وفي عام 2018 م قام البابا تواضروس الثاني بترقيته مع 5 أساقفة أخرين.