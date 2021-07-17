إنشاء حديقة نموذجية علي مساحة 2000 متر في المنوفية.. صور

أعلن سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية أنه تم إستلام حديقة أبو رقبة النموذجية من هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية والشركة المنفذة بعد أن تم الإنتهاء من أعمال الإنشاء الخاصة بها علي موقع مصرف أبو رقبة التابع للوحدة المحلية بقورص وذلك بحضور حسام حسن نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشئون القري ، و إيناس إبراهيم سكرتير الوحدة المحلية بقورص ، ومهندسي هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية والشركة المنفذة.

وتم إنشاء هذه الحديقة علي مساحة 2000 م² وفقا لأحدث التصميمات والمعايير التكنولوجية بما يتناسب مع طبيعة وعراقة مواطني مركز أشمون، ولتوفير أماكن جديدة للمتنزهين والمترددين من المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم.

وأكد سرور أن إنشاء حديقة أبو رقبة النموذجية جاء في إطار خطة محافظة المنوفية لإنشاء وتطوير الحدائق والمساهمة في إحداث واجهه حضارية ولمسة جمالية تليق بمكانة أشمون وإظهار المظهر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المدينة ، مؤكداً أن أعمال الإنشاء والتطوير والتجميل مستمرة لتقديم أفضل الخدمات لأهالي أشمون، وذلك في ظل ما يشهده مركز أشمون من طفرة كبيرة في أعمال الإنشاء والتطوير والتجميل للنهوض والارتقاء بمستوي الحدائق والميادين وإضفاء المنظر الجمالي والحضاري للطرق والشوارع .

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