أكبر نتيجة في نهائيات أبطال إفريقيا.. هل يفعلها الأهلي أمام كايزر تشيفز؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلي ملعب محمد الخامس بالمغرب، حيث يستضيف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلى وكايزر تشيفز، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم.

وتتمني جماهير الأهلي تحقيق اللقب العاشر في تاريخها ليظل علي عرش أكثر الأندية تتويجا بـ لقب دورى أبطال إفريقيا .

ويعد النادي الأهلي هو بطل النسخة الماضية من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتي حققها بالفوز علي غريمة التقليدي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف .

ونعرض لكم أكبر نتيجة فوز في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا :



- أكبر نتيجة في البطولة الافريقية بمسماها الجديد دورى أبطال إفريقيا حينما حقق فريق مازيمبي الكونغولى الفوز علي الترجي التونسي بنتيجة 5-0 في مباراة الذهاب وتعادلا في مباراة الاياب بنهائي 2010 بنتيجة 1-1 لتصبح نتيجة المباراتين 6-1



-أما أكبر نتيجة فوز للأهلي في نهائيات البطولة بالمسمي الجديد حينما حقق المارد الاحمر الفوز علي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنهائي 2001 هي نفس النتيجة التى كررها الاحمر أمام أورلاندو بايرتس في نهائي 2013



مشوار الاهلي وكايزر تشيفز

صعد الأهلى إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي، على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلى في مباراة السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.