عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكبر نتيجة في نهائيات أبطال إفريقيا.. هل يفعلها الأهلي أمام كايزر تشيفز؟

الاهلي
الاهلي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلي ملعب محمد الخامس بالمغرب، حيث يستضيف نهائي بطولة  دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلى وكايزر تشيفز، المقرر انطلاقها في تمام  التاسعة مساء اليوم.

وتتمني جماهير الأهلي تحقيق اللقب العاشر في تاريخها ليظل علي عرش أكثر الأندية تتويجا بـ لقب دورى أبطال إفريقيا . 

ويعد النادي الأهلي هو بطل النسخة الماضية من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتي حققها بالفوز علي غريمة التقليدي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف . 

ونعرض لكم أكبر نتيجة فوز في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا : 


- أكبر نتيجة في البطولة الافريقية بمسماها الجديد دورى أبطال إفريقيا حينما حقق فريق مازيمبي الكونغولى الفوز علي الترجي التونسي بنتيجة 5-0 في مباراة الذهاب وتعادلا في مباراة الاياب بنهائي 2010 بنتيجة 1-1 لتصبح نتيجة المباراتين 6-1


-أما أكبر نتيجة فوز للأهلي في نهائيات البطولة بالمسمي الجديد حينما حقق المارد الاحمر الفوز علي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنهائي 2001 هي نفس النتيجة التى كررها الاحمر أمام أورلاندو بايرتس في نهائي 2013 
 

مشوار الاهلي وكايزر تشيفز 

صعد الأهلى إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي،  على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلى في مباراة السبت،  والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى كايزر تشيفز دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا

ترشيحاتنا

التمويل العقارى: الإسكان تكشف موعد طرح وحدات بدار وجنة مصر

مضيف طيران يجبر راكبة على البحث في القمامة

عقب النهائي الإفريقي.. تعرف علي موعد انضمام "رباعي الأهلي" للمنتخب الأولمبي في اليابان

قائد كايزر تشيفز السابق: سنظهر أمام الأهلى مثل الكلاب..ونخشى سيناريو القاضية ممكن

تلقى عرضين من أوروبا.. الزمالك يحسم قراره النهائي بشأن مستقبل إمام عاشور

وفاة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

يطالبها بتعويض ٥ ملايين جنيه.. تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس إداريا

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

قرار عاجل بخصوص دعوى محمد رمضان ضد عمرو أديب

مدرس يشيد بـ امتحان الكيمياء للثانوية العامة: جميل ويتحل في دقايق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

فيديو

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ