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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تستعرض جمالها من داخل سيارتها.. شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صور جديدة لها.


و تألقت ميرنا نور الدين داخل سيارتها مرتدية توب كت باللون الازرق وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها بطريقة مميزة مع نظارة شمس، نالت اعجاب متابعيها.


وشاركت ميرنا نور الدين، في مسلسل "كوفيد 25"  الذي عُرض في سباق دراما رمضان المنقضي،  بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.


وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما إجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.


يذكر أن آخر عمل شاركت فيه ميرنا نور الدين، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مع عدد من النجوم والنجمات، ومن بينهم أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، ورمزي لينر، وأحمد كرارة، وحازم إيهاب، وغيرهم، والمسلسل من تأليف نهال سماحة وأحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.


كما شاركت ميرنا نور الدين، في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.


وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجي.

 
مسلسل هوجان، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد، محسن منصور.

 

 

ميرنا نور الدين تستعرض جمالها من داخل سيارتها توب كت مسلسل كوفيد - 25

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