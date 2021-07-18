تصل لـ 4 أشهر.. إجازة خاصة للموظفين بقانون الخدمة المدنية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بزيادة اجازة عيد الأضحى لموظفي الدولة لتبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو الجاري لتصل إلى 8 أيام متواصلة.



بخلاف إجازة الأعياد والمناسبات، حدد قانون الخدمة المدنية -الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس في 2016- حقوق الموظفين في الإجازات مدفوعة الأجر وشروط هذه الإجازات، حيث أفرد القانون بابا خاصا بالإجازات سواء كانت بأجر أو بدون أجر.



وفي هذا السياق، يستعرض "صدى البلد" ضوابط وحالات الحصول على الإجازة الخاصة وفقا لقانون الخدمة المدنية:



اجازة خاصة



تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:

1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج .

2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.

3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص .

4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.