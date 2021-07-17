هاشتاج يلا يا أهلي يتصدر تويتر.. ومغردون: العب برجولة موت على الكورة

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، هاشتاج #يلا_يا_أهلي لدعم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في التاسعة من مساء اليوم، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وتفاعل معه عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا كالتالي:

#يلا_يا_اهلي



هنفضل لحد الماتش نقول يارب وبعد الماتش هنقول الحمد لله



العب برجولة موت علي الكورة افريقيا للكبار وانتا يا اهلي الاسطورة 🏆🦅🔥💪 pic.twitter.com/Bpuu8VdfnV — العاشرة ممكن 🔥💪🏆🙏🦅 (@Mohammed2020vp) July 17, 2021

أنا قد الحياة وتحدي ، ولسه عندي قوة وعندي أعدي الف سد وأعدي #العاشره_ممكن#يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/YlsAMRRTGP — karim🌴mansy (@85_el_mansy) July 17, 2021

يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رب فرحنا يا رب

اللهم فرحة

يا رب فرحة

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🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬#يلا_يا_اهلي#افريقيا_يا_اهلي pic.twitter.com/QQgPiG1eBy — 𝑴𝑨𝑯𝑴𝑶𝑼𝑫 𝒀𝑶𝑼𝑺𝑺𝑬𝑭 ࿐🇪🇬 (@AWKnGA5gJZ3HKn5) July 17, 2021

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا مساء اليوم على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب.

وصعد الأهلى إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي، على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلى في مباراة السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشاهد بيتسو موسيمانى عشر مباريات للمنافس سواء فى دورى جنوب إفريقيا أو دورى أبطال إفريقيا. وبحسب عضو بالجهاز الفني، فإن موسيمانى لم يعرف طعم الراحة منذ انتهاء مواجهة مصر المقاصة التى حسمها الفريق الأحمر 4-1 بالدورى حتى فى رحلة المغرب، حيث ظل طوال خمس ساعات يتابع المباريات ويدون الملاحظات.

كما شاهد موسيمانى ست مباريات لكايزر تشيفز بدورى جنوب إفريقيا مع فرق بلومفونتين سيلتيك وجلانتس وموروكا سوالوز وليوباردز وأروز دربان وتى إس جالاكسي، كما شاهد أربع مباريات بدورى أبطال إفريقيا مع سيمبا التنزانى ذهابا وإيابا والوداد البيضاوى المغربى ذهاباً وإياباً.