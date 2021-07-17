عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. استمرار هطول الأمطار على العاصمة

طقس السعودية
طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم السبت، إنه يتابع الحالة الجوية التي تمر بها منطقة الرياض، على مدار الساعة، لافتا إلى أن الفرصة لا تزال واردة لاستمرار هطول الأمطار على العاصمة نهار غد.

وأوضح مدير مركز الأرصاد بمنطقة الرياض عايض البلوي، في بيان عبر حساب مركز الأرصاد الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نتابع مع الجهات ذات العلاقة تأثير الحالة الجوية على منطقة الرياض وفق الآلية المتبعة على مدار الساعة، وفقا لصحيفة عاحل.

وأشار مدير مركز الأرصاد بمنطقة الرياض إلى أن الفرصة لا تزال واردة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة نهار الغد على العاصمة الرياض.

txt

السعودية تكشف موعد عودة العمرة وعدد المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج

txt

اتصال هاتفي.. سلطان عُمان يشكر ملك السعودية

من ناحيته، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار تصل إلى حد السيول مع انخفاض في درجات الحرارة على منطقة الرياض خلال الساعات المقبلة، واصفًا حالة «تروية» التي تمر بها العاصمة الآن بالتاريخية.

السعودية مركز الأرصاد منطقة الرياض هطول الأمطار الحالة الجوية

ترشيحاتنا

نهائي دوري أبطال أفريقيا..التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وكايزر تشيفز

منتخب مصر الأولمبي يصطدم بإسبانيا في مستهل مشواره بطوكيو 2020

دعاء سهيل: السيدات يعانين زيادة الوزن بعد الزواج لهذا السبب ..فيديو

المال الأزرق.. فيس بوك يخصص مليار دولار لهذه الفئة

يوم التروية .. سبب تسميته وأعمال الحجاج فيه وحكم صومه

مختطفة.. والد حلا شيحة يكشف تفاصيل حديثه هاتفيا مع تامر حسني.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قبل انطلاق المباراة .. قناة مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

فيديوجراف.. كمساري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

أول تعليق من حلا شيحة بعد شطب عضويتها من نقابة الممثلين

مصطفى بكري ينفي وفاة المشير طنطاوي.. ويؤكد: حالته مستقرة والحمد لله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فواكه تساعد على الهضم بعد تناول اللحوم

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

فيديو

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمساري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ