السعودية.. استمرار هطول الأمطار على العاصمة

قال المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم السبت، إنه يتابع الحالة الجوية التي تمر بها منطقة الرياض، على مدار الساعة، لافتا إلى أن الفرصة لا تزال واردة لاستمرار هطول الأمطار على العاصمة نهار غد.

وأوضح مدير مركز الأرصاد بمنطقة الرياض عايض البلوي، في بيان عبر حساب مركز الأرصاد الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نتابع مع الجهات ذات العلاقة تأثير الحالة الجوية على منطقة الرياض وفق الآلية المتبعة على مدار الساعة، وفقا لصحيفة عاحل.

وأشار مدير مركز الأرصاد بمنطقة الرياض إلى أن الفرصة لا تزال واردة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة نهار الغد على العاصمة الرياض.

من ناحيته، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار تصل إلى حد السيول مع انخفاض في درجات الحرارة على منطقة الرياض خلال الساعات المقبلة، واصفًا حالة «تروية» التي تمر بها العاصمة الآن بالتاريخية.