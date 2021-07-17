مانشستر سيتي يهنئ الأهلي على فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا

هنأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، النادي الأهلي؛ على تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه.

ونشر نادي مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر” تغريدة، جاء فيها: "تهانينا للنادي الأهلي المصري على تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه."

وتُوج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية تواليًا، والعاشرة في تاريخه، بفوزه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين.

يذكر أن مانشستر سيتي تُوج بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي متفوقًا على مانشستر يونايتد الذي حل في المركز الثاني.