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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

ميتسوبيشي تكشف عن إكليبس كروس 2022 الهجينة .. صور

ميتسوبيشي تكشف عن إكليبس
ميتسوبيشي تكشف عن إكليبس كروس 2022 الهجينة

كشفت شركة ميتسوبيشي اليابانية عن نسختها إكليبس كروس 2022 الهجينة بالقابس، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و من المقرر أن تطرح تلك النسخة عبر 3 فئات من التجهيزات، على ان يتم تسليمها إلى العملاء مع بداية شهر أغسطس القادم من العام الجاري 2021.

القدرات الفنية لـ ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 الهجينة

زودت السيارة بمحرك بنزين رباعي الاسطوانات، سعة 2400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 126 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 199 نيوتن/متر، مدعوم بمحرك كهربائي قادر على انتاج قوة 80 حصان، و 137 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك اخر كهربائي الأداء أيضا، قادر على يمكنه أنه ينتج قوة قدرها 93 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 195 نيوتن/متر.

و تأتي السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 الهجينة ببطارية سعة 13.8 كيلوواط لكل ساعة، حيث يمكنها أن توفر نطاق كهربائي يقدر بـ  55 كليو متر للشحنة الواحدة، و تقدم السيارة عبر ثلاثة أوضاع و هم EV وSeries Hybrid وParallel Hybridk، حيث يعمل الوضع الأول على تعزيز قدرات السيارة داخل المجال الكهربائي الخاص بمنظومة الدفع، بينما يعمل الوضع الثاني كمولد طاقة لشحن البطاريات، ولكن يعتمد الوضع الثالث على على تعزيز قوة العجلات الامامية دون الحاجة إلى عمل المحركات الكهربائية الا في الضرورة.

و تحتوي ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 الهجينة على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 8 بوصة، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن، و نظام صوتي و ترفيهي، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مع مصابيح أمامية هالوجين، إلى جانب حزمة من وسائل الامن و السلامة مثل خاصية التحذير عند مغادرة المسار، و الكبح التلقائي في حالات الخطر.

بالإضافة إلى قدرات عالية التجهيز تضم برنامج متابعة النقاط العمياء، و مستشعرات خلفية و اخرى امامية، لمساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق، و نظام صوتي و ترفيهي مكون من 8 مكبرات صوتية، و مقاعد أمامية مدفأة، و خاصية مثبت السرعة التكيفي، و تقدم هذه النسخة بقيمة قدرها 37.050 دولار.

 

بينما تبدأ الأسعار الخاصة بالنسخة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 الهجينة نحو 34.518 دولار و حتى 40.087 دولار امريكي للفئة عالية التجهيز. 

ميتسوبيشي اكليبس كروس بسبب انقطاع الكهرباء شركة ميتسوبيشي اليابانية ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 الهجينة

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