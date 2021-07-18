منسق حياة كريمة بمحافظة الغربية يكشف تفاصيل مشاركته في المبادرة

قال "عبد الوهاب الحضرى" منسق حياة كريمة بمحافظة الغربية، إن مبادرة حياة كريمة هى المبادرة الأكبر على مستوى مصر و العالم لتنمية و تطوير قرى الريف المصري.

وأضاف "الحضرى" خلال مداخلة هاتفية مع "يوسف الحسيني" في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة" الأولى"، أن الرئيس وجه كل من شارك فى المبادرة برصد احتياجات أهالي القرى و الاستماع إلى مطالبهم.



أوضح منسق حياة كريمة بمحافظة الغربية، أنه تم دراسة كل مشاكل القرى مع كافة جهات الدولة التنفيذية ووضع خطط تنفيذية لتلك المشاكل .



أكد أن هناك عدة جهات فى محافظة الغربية اشتركت فى مبادرة حياة كريمة تحت رعاية محافظ الغربية طارق رحمى، مشيرا إلى أن كل فرد كان يشعر بأهمية المبادرة .



وتابع فور إطلاق المبادرة فى عام٢٠١٩ بالمحافظات الأخرى شعرنا بالفخر الكبير عند اختيار مركز زفتى لدمجها فى خطة التطوير الشاملة.