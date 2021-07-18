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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن الكاشف: الأهلي حقق أكبر نتيجة في تاريخ الكرة الإفريقية

صدى البلد

قال المعلق الرياضي أيمن الكاشف، إن النادي الأهلي قدم مباراة وعرضا كبيرا للغاية في نهائي دوري الأبطال.

وتابع الكاشف خلال مداخلة ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" النادي حقق أكبر نتيجة في تاريخ الكرة الإفريقية، وضعف أكبر منافسيه على مستوى القارة من حث عدد الألقاب.

ونوه إلي أن العلاقة المميزة بين المدير الفني موسيماني ولاعبي النادي الأهلي سبب الحصول علي البطولة الإفريقية.

ولفت إلي أن النادي الأهلي كشر عن أنيابة، قائلا: "الأهلي كان يستطيع الفوز بـ4 و5 أهداف أمام كايزر تشيفز".

وأكمل أيمن الكاشف:" كايزر تشيف لدية تنظيم دفاعي قوي ولكن بعد الهدف الأول المارد الأحمر افترسه"، موضحا أن النادي الأهلي صالح جماهيره عن طريق هذه المباراة.

 

الأندية الأوروبية والعربية  تهنئ الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا
 

وفور انتهاء المباراة، بادرت الأندية الأوروبية والعربية على تهنئة الأهلي بفوزه بدوري أبطال أفريقيا، حيث نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر” تغريدة، جاء فيها: "تهانينا للنادي الأهلي المصري على تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه."

 

أما نادي روما الإيطالي، فكتب عبر حسابه على “ تويتر” :"تهانينا من العاصمة الإيطالية #روما لنادي الأهلي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي!"

 

نشر نادي تشيلسي  صورة تجمع قائده أزبيلكويتا بلقب دوري أبطال أوروبا، والشناوي بلقب دوري أبطال أوروبا، على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، معلقًا:" إفريقيا تتزين باللون الأحمر مثلما تزينت أوروبا بالأزرق! تهانينا للنادي الأهلي المصري، نراكم في كأس العالم للأندية."

 

وحرصت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء المغربي على تهنئة النادي الأهلي وجماهيره على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه عقب هزيمة كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم بملعب محمد الخامس.

 

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لشعار النادي الأهلي وشعارها عبر تويتر معلقة:" يهنئ نادي الرجاء الرياضي النادي الأهلي المصري الشقيق وجماهيره العريضة على إثر التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا .

 

أما نادي الهلال السعودي،فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك للأهلي وجماهيره تحقيق ذهب إفريقيا».

أيمن الكاشف النادي الأهلي نهائي دوري الأبطال المدير الفني موسيماني البطولة الافريقية

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