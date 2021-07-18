بدون ماء .. الخل طريقة سهلة لتنظيف السجاد قبل عيد الأضحى

طريقة تنظيف السجاد بالخل، حيلة جديدة تساعد ربة المنزل بتنظيف السجاد بسهولة ، وبأبسط الخطوات التي تساعد فى الحفاظ على السجاد بحالة الجديد،ومع أقتراب العيد تفضل جميع السيدات غسل السجاجيد وتنظفها .

طريقة تنظيف السجاد بالخل

طريقة تنظيف السجاد

طريقة تنظيف السجاد بالخل بأبسط الخطوات، تشعر ربة المنزل بصدور رائحة كريهة من السجاد، نتيجة لتراكم الأتربة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتبحثين عن معطر طبيعي بدون أضرار للسجاد، إليك طريقة صنعه من خزينة مطبخك، وفقا لما نشره موقع Dekoor.

كيف تصنع عطور السجاد!

مكونات:

كوب من الأعشاب الجافة المطحونة (لافندر وإكليل الجبل)

1 ملعقة كبيرة. قرنفل

1 ملعقة كبيرة. قرفة

1 ملعقة كبيرة. مسحوق الخبز

1 معلقة خل

تجهيز:

امزجي المكونات معًا وافردها على السجادة اتركه لبضع دقائق ثم استخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف السجاد.

طريقة تنظيف السجاد بالخل والكربونات

تنظيف السجاد

طريقة تنظيف السجاد بالخل والكربونات ،تظيف السجاد بالمنظفات طريقة اعتادت عليها ربات البيوت، ولكن أغلب ربات المنزل لا ينتبها لطرق أخرى تعمل على توفير أموالها وتعطيها النتيجة الأكثر، فـ طريقة تنظيف السجاد بالخل جاذبة للعديد من السيدات، حيث يعد الخل حلا سحريا يقضي على البقعة فى السجاد.

أكدت بعد التجارب الحقيقة لبعض ربات البيوت أن الخل يمثل تقنية جديدة لتنظيف السجاد حيث يمكن استخدام الخل كـ طريقة تنظيف السجاد وذلك من خلال عدة مكونات أبرزها نصف زجاجة خل ونصف زجاجة ماء، وتحضير منشفة للتنظيف، ولكن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها من أجل الحصول على النتائج المرجوة من بينها:-

- العمل على سرعة تنظيف البقعة الداكنة بمجرد وقوعها على السجاد، مثل تبول الحيوانات الأليفة أو آثار الأقدام أو سكب بعض اللبن أو القهوة أو غيرها من السوائل.

- طريقة تنظيف السجاد بالخل تتطلب تحضير المنشفة فوق البقعة المراد تنظيفها ثم استخدام أطراف الأصابع أو كعب راحة يدك، وصب السائل وفرك البقعة بسرعة.

- الاستمرار فى ضغط المنشفة على البقعة حتى تتشرب كافة السوائل التى وقعت على السجاد.

- بعد تنشيف البقعة المسكوبة، يأتى الخل كـ طريقة تنظيف السجاد من خلال رش المنطقة المراد تنظيفها، بالخل، وتركها لمدة 10 دقائق من أجل انتزاع البقعة.

- ترك الخل لمدة 10 دقائق يوفر لكي سيدتي طريقة تنظيف السجاد بأسرع ما يمكن، حيث أن إتاحة الفرصة للخل للتغلغل فى المنطقة المراد تنظيفها يعمل على انتزاع الرائحة الكريهة.