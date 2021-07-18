بعد دخوله المستشفى .. الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لرئيس البرازيل

كشف الطبيب المعالج للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الأحد، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس بعد دخوله المستشفى.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قال أنطونيو ماسيدو رئيس الفريق الطبي الذي عالج بولسونارو في مستشفى "فيلا نوفا ستار" الخاص في ساو باولو إن حال الرئيس تحسنت بعد دخوله المستشفى منذ الأربعاء في ساو باولو إثر انسداد معوي، مشيرا إلى أنه يستطيع المغادرة الأحد.

وأضاف أنه في تقديره يجب أن يخرج الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو غدا الأحد.

من جهته، قال بولسونارو في رسالة عبر الفيديو: "أنا بخير والحمد لله"، مؤكدا تطلعه لـ"العودة إلى العمل".

وفي وقت سابق، أشار بيان نشره مستشفى "فيلا نوفا ستار" إلى أن الحالة الصحية للرئيس البالغ 66 عاما "تستمر في التطور بشكل جيد".