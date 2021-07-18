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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي والقلعة الحمراء تعتذر.. ووالد حلا شيحة يهاجم ابنته وزوجها

أهم الأخبار
أهم الأخبار

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية نرصد أبرزها.

69 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا


أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 898 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 223213 حتى اليوم.

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إسراء عبد الفتاح تنهي إجراءات خروجها


أنهت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح إجراءات إخلاء سبيلها، وعودتها إلى منزلها فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

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حقيقة نشوب حريق فى مطبعة البنك المركزى


نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن نشوب حريق بأحد مبانى مطبعة "الأموال" التابعة للبنك المركزى المصرى والكائنة بشارع الهرم بمحافظة الجيزة .

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الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي والقلعة الحمراء تعتذر


في إطار الروح الرياضية المتبادلة بين قطبي الكرة المصرية، وجه مجلس إدارة نادي الزمالك، التهنئة للنادي الأهلي، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، أمس السبت.

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ماندو العدل ينجو من الغرق


كشف المخرج ماندو العدل تفاصيل نجاته من الموت غرقًا، خلال ممارسته السباحة بأحد الشواطئ.

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والد حلا شيحة يهاجم ابنته وزوجها 


قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، إن ابنته لم تتواصل معه بعد ما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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يوم التروية .. ماذا يفعل الحاج المتمتع


يوم التروية .. قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان ذاهبًا إلى الحج متمتعًا عليه بهدى التمتع الذى قال عنه المولى فى كتابه الكريم {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} ، فمن انتهى من العمرة وجلس فى مكة حتى يلبى بالحج يوم التروية فعليه هدى فمن الممكن أن يذبح فى هذه الايام أو ان يذبح بعد ايام التشريق.

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إصابة أول لاعب في أولمبياد طوكيو بـ فيروس كورونا


ذكرت وكالة كيودو للأنباء يوم الأحد نقلاً عن مسئولين، أنه قبل أقل من أسبوع من بدء دورة الألعاب الأولمبية،ثبتت إصابتة رياضيين بفيروس كورونا في القرية الأولمبية بطوكيو.
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الاخبار كورونا اسراء عبد الفتاح مطبعة البنك المركزى الزمالك الأهلى حلا شيحة

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