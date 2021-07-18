الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي والقلعة الحمراء تعتذر.. القصة الكاملة

في إطار الروح الرياضية المتبادلة بين قطبي الكرة المصرية، وجه مجلس إدارة نادي الزمالك، التهنئة للنادي الأهلي، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، أمس السبت.

وفاز الأهلي على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي أقيم على ملعب محمد الخامس، في الدار البيضاء في المغرب.

جاءت أهداف الأهلي في مرمى كايزر تشيفز عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي أفشة ومحمد السولية.

تهنئة نادي الزمالك:

قدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني، واللاعبين بعد فوز النادي الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية نظيفة، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب والحصول على كأس البطولة في النسخة التي تحمل رقم ٥٧ في تاريخ البطولة.

بسبب سخرية صفحات السوشيال .. الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي في بيان رسمي:



أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي.



واعتبرت اللجنة أن التهنئة كأن لم تكن، اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة، مؤكدة أنه بدلا من الهدف الأسمى، وهو نشر الروح الرياضية ونبذ التعصب قوبلت بكل أسف من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم وعلى الصفحات الرسمية.



كما رفضت اللجنة المكلفة بإدارة النادي تطاول بعض الجماهير على نادي الزمالك وقائد الفريق الأول لكرة القدم، مما يزيد من حالة الاحتقان عند جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان وعليه فقد تقرر سحب التهنئة.

الأهلي يعتذر لـ الزمالك:

تقدمت إدارة مواقع التواصل الإجتماعي بقناة النادي الأهلي باعتذار إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الذي تقدم بكل حب واحترام التهنئة لـ المارد الأحمر، بفوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت القناة الرسمية للنادي الأهلي في بيان رسمي، أن أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا نشر تعليقا لا يليق تجاه نادي الزمالك، وبالتالي تم إيقافه وتحويله للتحقيق تمهيدا لفصله.

كما أكدت إدارة مواقع التواصل الإجتماعي بقناة الأهلي، على فردية الحدث، متأسفة على حدوثه، وتشدد على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، والالتزام بالاحترام المتبادل، واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة.