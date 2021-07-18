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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد حلا شيحة يهاجم ابنته وزوجها مُعز مسعود على الهواء.. فيديو

حلا شيحة وزوجها مُعز
حلا شيحة وزوجها مُعز مسعود

قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، إن ابنته لم تتواصل معه بعد ما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "احنا زعلنا منها جدا، ووالدتها كلمتها، وعاتبتها، وهي كانت مترددة في الردود، عشان كده أنا مش فاهم في إيه، بس الواضح إن فيه ضغوط كبيرة عليها من الممكن أن يكون زوجها له يد في هذا".

وأضاف أحمد شيحة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "أنا كأب وفنان أرفض البوست اللي نشرته، وأنا أكثر واحد ضد هذه الجماعات".

وتابع والد حلا شيحة: "أنا لا أقبل لأحد أياً كان، أن يختطف ابنتي الفنانة، هي رجعت للفن بكامل إرادتها، وقلعت الحجاب بكامل إرادتها أيضاً وليس ضغط من أحد الأطراف".

وناشد أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، المهاجمين لـ ابنته، قائلاً: "لازم نكون ناس ايجابين، ومنحكومش على حاجة أو حد من غير ما نعرف التفاصيل، لأن الفنانة حلا شيحة تعتبر بنت من بنات بلدنا قبل ما تكون ابنتي".

وأردف والد حلا شيحة: "ابنتي لما رجعت للفن قالتلي أنا قريت فقه ودين، وفهمت إن الفن ليس له علاقة بغضب ربنا، وأنا فنانة كبيرة ولا يمكن أن أبتعد عن الفن لأي سبب من الأسباب".

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