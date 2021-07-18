تجرى عملية جراحية.. نجوم الفن يطلبون الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

طلب الفنان أحمد العوضي، الدعاء؛ من أجل زوجته، الفنانة ياسمين عبد العزيز، أثناء دخولها غرفة العمليات، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد العوضي: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين ... هي في العمليات ومحتاجه دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"

وطلب عدد من نجون الفن الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز نستعرض أبرز من خلال السطور التالية ..

احمد العوضى وياسمين عبد العزيز

أحمد حلمى

طلب الفنان أحمد حلمي من جمهوره الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد دخولها المستشفى، وذلك من خلال خاصية ستوري على على حسابه بإنستجرام.

وكتب حلمي على صورة لـ ياسمين":اختي الغالية ياسمين بتعمل عمليه صعبة ممكم تدعولها تقوم بالسلامة.

منى زكى

طلبت الفنانة منى زكى من جمهورها الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد دخولها المستشفى، وذلك من خلال خاصية ستوري على على حسابها بإنستجرام.

وكتبت منى زكى على صورة لـ ياسمين":يارب بحق لايام الكريمة دى تقومى بالسلامة يا ياسمين وترجعى لولادك وبيتك , ادعولها تقوم بالسامة يارب"

فتحى عبد الوهاب

نشر الفنان فتحى عبد الوهاب صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابه بموقع فيسبوك .

وكتب فتحى عبد الوهاب على الصورة :" ربنا يقومك بالسامة ويتم شفاكى على خير"

رضوى الشربينى

شاركت الاعلامية رضوى الشربينى صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها الفنان أحمد العوضى .

وعلقت رضوى الشربينى على الصورة :" ربنا يشفيكى يا جدعة ويقومك بالف سلامة"