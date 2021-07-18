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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. إخماد حريق اندلع بفندق وسط كربلاء وإنقاذ 78 نزيلا

أرشيفية
أرشيفية

اعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الأحد، إخماد حريق بفندق وسط كربلاء وانقاذ 78 نزيلاً.

وقال بيان للدفاع المدني، إن "فرق الدفاع المدني، أنقذت 78 نزيلا بعد اندلاع حادث حريق دخل فندق ضي الحسين المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحال التجارية في الطابق الأرضي الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء المقدسة"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار البيان إلى أن "المديرية، دفعت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية مع اشتراك عدد آخر من عجلات الإطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر بعمليات الإنقاذ وإخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق بالتزامن مع عمليات إخماد النيران من الجهات الاربعة لتعجيل السيطرة على النيران".

وأضاف البيان أن "فرق إسعاف الدفاع المدني، قدمت خدماتها من إنعاش رئوي للمصابين النزلاء بعد تعرض عدد منهم للاختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقى العلاج اللازم فيها، مع تسجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة للتختناق".

وتابع، أنه "تم إنهاء الحادث وفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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حريق وسط كربلاء نزيلا العراق اخماد النيران الدفاع المدني

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