عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر حققت نهضة زراعية غير مسبوقة فى مجال استصلاح وزراعة الأراضى الجديدة

النائب جمال أبوالفتوح
النائب جمال أبوالفتوح عضو مجلس الشيوخ

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن مصر حققت نهضة زراعية كبرى غير مسبوقة فى مجال استصلاح وزراعة الأراضى الجديدة، ومن أهم المشروعات الزراعية العملاقة التى يتم العمل فيها حاليًا «مشروع توشكى» على مساحة 485 ألف فدان، ومن خلاله سيتم الإعلان عن الإكتفاء الذاتي من أهم الحاصلات الزراعية.

 

وأشار  إلى أنه تم بالفعل زراعة 30 ألف فدان قمح خلال أول 3 أشهر من بداية المرحلة الأولى، ويتم التجهيز حاليًا لزراعة ما يقرب من 100 ألف فدان، فضلًا عن تجهيز 100 ألف فدان أخرى بنهاية العام الجاري، وتنفيذ شبكات رى بإجمالى أطوال 420 كم.

 

وأضاف «أبوالفتوح»، أن المشروعات الزراعية الحالية أثرت بشكل واضح فى تحقيق الأمن الغذائي، واستقرار الأسعار وتوافر السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم من مشروعات الإنتاج الحيوانى والأسماك، ومنها مشروع بركة غليون وشرق التفريعة وإنتاج الخضروات بالصوب والزراعات المحمية وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية بمشروع المليون ونصف المليون فدان ومستقبل مصر، وكذلك قريبًا الدلتا الجديدة وغيرها فى توشكى وشرق العوينات، حيث إن المشكلة الأساسية تتمثل فى وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى بعض المحاصيل مثل القمح والذرة الصفراء تصل إلى ٥٠%، كما أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى المحاصيل الزيتية تصل إلى ٩٥% ولا يمكن سد العجز من خلال المساحات المحدودة فى الوادى والأراضى القديمة، ولابد من التوسع فى زراعة أراضى جديدة وهو ما يعرف بالتوسع الأفقى جنبًا إلى جنب مع زيادة استنباط الأصناف والسلالات والهجن عالية المحصول والمقاومة للأمراض والآفات لكل هذه المحاصيل لزيادة الناتج من وحدة المساحة، وهو ما يعرف بالتوسع الرأسى.

 

 

وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية اتجاه تتبناه الدولة منذ عدة سنوات، لتحقيق الأمن الغذائى من خلال زيادة معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلى وتحقيق فائض للتصدير، بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية فى الزراعة والرى والحصاد.

 

ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن دراسات التوسع فى الرقعة الزراعية بدأت منذ الستينيات القرن الماضي للتوسع الأفقى اعتمادًا على مياه السد العالي، وتم حصر الإمكانيات الموجودة فى مصر وتمت الزراعة على مياه السد العالى عقب تعديل التركيب المحصولي، بعد أن كانت تعتمد الزراعات على زراعة المحصول الواحد، أما الآن فهناك ثلاثة عروات هما الشتوى والصيفى والنيلي، وبالتالى تضاعفت المساحة المحصولية ثلاثة مرات، وزادت المساحة المحصولية من 5 ملايين إلى ما يقرب من 17.5 مليون، كما حدث توسع يصل إلى مليون فدان تعتمد فى زراعتها على المياه التى تم توفيرها من السد العالي.

 

وأوضح «أبوالفتوح»، أن الطفرة الزراعية التي تم بنائها من قبل القيادة السياسية على أسس علمية تأكد أن البحث العلمي قاطرة التقدم لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لأي دولة، ولعل هذا سر نجاح خطوات الرئيس السيسي في تحقيق إستراتيجية «رؤية مصر 2030»، حيث وجه بترجمة المخصصات الدستورية لدعم ذلك الملف لتزيد مخصصات البحث العلمى من 11.89 مليار جنيه فى 2014 لتصبح 32.12 مليار من إجمالى الدخل القومى مع توقع زيادات أخرى قريبًا.

الزراعة المحاصيل الزيتية مشروعات الإنتاج الحيوانى زراعة الأراضى الجديدة الاكتفاء الذاتي الحاصلات الزراعية السد العالى

ترشيحاتنا

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

سامح شكري يستقبل وزير خارجية الصين في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين | صور

الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بعيد الأضحى المبارك

أغرب حفل زفاف .. 10 شروط لقبول دخولك

شاب يسرق صندوق التبرعات داخل مسجد بشبرا الخيمة..فيديو

5 أغسطس .. ريهام عبد الحكيم تحيى حفلا غنائيا بالإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

مجزرة في ليفربول .. 11 لاعبًا يستعدون للرحيل بأمر كلوب

رجاء تغيير الشعار.. كاف يوجه رسالة لـ الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

بالقانون.. 6 حالات لمخالفات البناء يتم إزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف

واقعة فردية.. الأهلي يعتذر لـ الزمالك في بيان رسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء توجهها لإنقاذ مريض.. سيارة إسعاف تقتل أحد المارة

طريقة عمل لحمة الرأس في عيد الأضحى.. 6 وصفات لذيذة ومختلفة

ينتقل بالرذاذ.. أعراض جدري القرود بعد تسجيل أول إصابة في تكساس

علم أم شعوذة؟.. خبير أبراج يكشف كيفية التنبؤ بالأحداث

فيديو

بينما يستعد الطرفان لحرب جديدة .. إذلال جديد لـ آبي أحمد

الأهلي تاريخ من البطولات.. حلم العاشرة يتحول إلى حقيقة.. فيديوجراف

آخرهم نورو فيروس .. الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا"

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ