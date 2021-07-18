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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في أول خطاب بعد الشفاء.. البابا فرنسيس يتحدث عن كوبا وفيضانات أوروبا

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

بعد أسبوعين من العملية الجراحية في الأمعاء، استأنف بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، خطابه الأسبوعي من نافذة الفاتيكان لمباركة المؤمنين في ساحة القديس بطرس.

 

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بدا البابا فرنسيس، 84 عامًا، مبتهجًا ولكنه ارتعش إلى حد ما في مرحلة ما أثناء حديثه لمدة 14 دقيقة.

 

شاهد.. لحظة مغادرة بابا الفاتيكان المستشفى بعد جراحة في الأمعاء

نشرة أخبار العالم.. سلطان عمان بالسعودية في أول زيارة خارجية.. ظهور علني لـ بابا الفاتيكان بعد خضوعه لعملية جراحية.. ونتنياهو يغادر مقر إقامته الرسمي

 

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، دعا البابا فرنسيس، إلى السلام والحوار في كوبا بعد احتجاجات غير مسبوقة على مستوى البلاد.

 

وقال البابا فرنسيس في خطابه الأسبوعي: "أنا أيضا قريب من شعب كوبا العزيز في هذه الأوقات الصعبة".

 

فيضانات أوروبا

من جهة أخرى، حث البابا فرنسيس على إنهاء أعمال العنف الأخيرة في جنوب إفريقيا، كما وصف الفيضانات المميتة في ألمانيا وبلجيكا وهولندا بأنها "كارثة".

 

وأعرب عن مواساته لأولئك الذين عانوا من فيضانات أوروبا التي أودت بحياة 180 شخصًا على الأقل.

 

وغادر بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، الأربعاء الماضي، المستشفى بعد 10 أيام من خضوعه لعملية جراحية في الأمعاء.

 

وسيكون أمام البابا فرنسيس عدة أسابيع للتعافي قبل البدء في السفر مرة أخرى في سبتمبر المقبل، فهناك خطط لزيارة المجر وسلوفاكيا في رحلة من 12 إلى 15 سبتمبر ، ثم يتوقف سريعًا في جلاسكو باسكتلندا ، في نوفمبر  المقبل.

بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني البابا فرنسيس الفاتيكان فيضانات أوروبا كوبا

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