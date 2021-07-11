نشرة أخبار العالم.. سلطان عمان بالسعودية في أول زيارة خارجية.. ظهور علني لـ بابا الفاتيكان بعد خضوعه لعملية جراحية.. ونتنياهو يغادر مقر إقامته الرسمي

شهدت الساحة العالمية والدولية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة في العديد من القضايا والملفات على جميع الأصعدة وتصدر ذلك:

أول زيارة خارجية.. سلطان عمان يغادر البلاد متوجها إلى السعودية

أفادت وسائل إعلام عُمانية، بأن سلطان عمان، هيثم بن طارق، غادر البلاد، صباح اليوم الأحد، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية.

وتعد رحلة السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية، هي أول زيارة رسمية خارجية يقوم بها منذ توليه الحكم.

وكان ديوان البلاط السلطاني فى عمان، أصدر في وقت سابق، بيانًا حول زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه سيرافق السلطان في زيارته عدد من المسؤولين في الدولة.

من جانبه، قال السفير السعودي لدي سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي، إن زيارة السلطان طارق بن هيثم للمملكة تعد محطة تاريخية بين البلدين؛ لصياغة رؤية مشتركة لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأضاف سفير سلطنة عمان بالسعودية فيصل بن تركي آل سعيد، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة لرفع مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والبشرية.

شاهد.. أول ظهور علني لـ بابا الفاتيكان بعد خضوعه لعملية جراحية

ظهر بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني اليوم الأحد، لأول مرة بشكل علني أمام الجمهور، منذ خضوعه مؤخرا لعملية جراحية في الأمعاء.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، رحب البابا فرنسيس بالجمهور من شرفة غرفته بمستشفى "أجوستينو جيميلي" لمدة 10 دقائق، مقدما لهم الشكر بعد دعوات بالشفاء العاجل.

ووفقًا للوكالة، ألقى البابا فرنسيس، خطبته التقليدية وكان بجانبه عدد من أطفال المستشفى، وفي البداية بدا صوته ضعيفًا، إذ قال: "أنا سعيد لأنني قادر على الحفاظ على موعد الأحد".

وأضاف: "هذه المرة في المستشفى.. أشكر الجميع.. لقد شعرت كثيرًا بقربكم واستجابة صلواتكم.. شكرا لكم من كل قلبي".

ووصف البابا فرنسيس، دخوله المستشفى كأنه فرصة لفهم "مدى أهمية الخدمة الصحية الجيدة، والمتاحة للجميع، كما هو الحال في إيطاليا وبلدان أخرى".

وأشار: "يجب ألا نفقد هذا الشيء الثمين"، معربًا عن تقديره وتشجيعه لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في المستشفيات.

السعودية.. الإبعاد 10 سنوات للوافد المخالف للحج «دون تصريح»

أعلنت المديرية العامة للجوازات فى السعودية أن كل من يتم ضبطه ينقل حجاجاً لا يحملون تصاريح حج نظامية، يُعاقب بالسجن والغرامة المالية عن كل حاج يتم نقله، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً.

وكشفت المديرية وفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ أن عقوبة الإبعاد عن المملكة للوافد الذي تم «تبصيمه» ببصمة الحج دون تصريح تبلغ مدتها 10 سنوات، مشيرة إلى أن التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح بأنه ستتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولاً الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بغرامة مالية قدرها 10,000 ريال، وذلك بدءاً من تاريخ 1442/11/25 حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

نتنياهو يغادر مقر إقامته الرسمي بعد شهر من خسارته لمنصبه

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو رسميا مقر إقامته الرسمي في القدس المحتلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد ، بعد نحو شهر من إقالته من قبل خليفته نفتالي بينيت، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وقال متحدث باسم العائلة للصحفيين في بيان "بعد منتصف الليل بقليل غادرت عائلة نتنياهو المنزل في شارع بلفور".

تم رصد شاحنات متحركة خارج السكن وتم تصوير سيارات سوداء تخرج من مكان الإقامة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

شغل نتنياهو المتشدد، منصب زعيم إسرائيل لمدة 12 عامًا متتالية، حيث بقي في منصبه لفترة أطول من أي رئيس وزراء آخر في تاريخ إسرائيل.

ظل في منصبه حتى أثناء محاكمته بتهم الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة، وهي التهم التي نفاها كلها ويقول عنها إنها مؤامرة يسارية ضده.

قاد إسرائيل خلال أربع انتخابات مثيرة للانقسام بشدة في أقل من عامين قبل أن يفوز بينيت القومي اليميني في 13 يونيو برئاسة ائتلاف متباين أيديولوجيًا ، مما أدى إلى إزاحته الرجل القديم من كرسيه.

ومع ذلك ، لم يُخلي نتنياهو مقر رئاسة الوزراء.

وبدلاً من ذلك ، واصل استضافة كبار الشخصيات بما في ذلك نيكي هايلي ، التي شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

في أواخر يونيو ، أعلن مكتبا نتنياهو وبينيت عن الموعد النهائي لترك رئيس الوزراء السابق لمنزله وقال إنه سيكون السبت 10 يوليو.

وسخرت منظمة "وزير الجريمة" ، وهي منظمة نظمت احتجاجات أسبوعية ضد نتنياهو خارج المنزل منذ أكثر من عام ، منه يوم الأحد.

وكتبت المجموعة على فيسبوك "إن المتهم وعائلته هربوا كآخر لصوص في الليل".

وسيتسلم بينيت مقر إقامة رئيس الوزراء اليوم الأحد.

ولا يوجد في الدولة العبرية قانون يحدد الفترة التي يتعين فيها على رئيس حكومة سابق مغادرة مقر الأقامة الرسمي بعد تركه منصبه، ولهذا دعا أعضاء في التحالف الحاكم الجديد إلى تبني قانون خاص بهذا الشأن.

ومن المتوقع أن يستخدم نفتالي بينيت مقر رئيس الحكومة في القدس لممارسة الأنشطة الرسمية، فيما ستبقى عائلته في منزلها في مدينة رعنانا.

بسبب هجمات طالبان.. دولة جديدة تعلن الرحيل عن أفغانستان

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الأحد، أنها سحبت المسئولين المتواجدين في قنصليتها في قندهار، وهي مدينة رئيسية في جنوب أفغانستان، فيما تواصل طالبان السيطرة علي مناطق واسعة من أفغانستان، وسط انسحاب القوات الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجشي في بيان: "بسبب القتال العنيف بالقرب من مدينة قندهار، تمت إعادة الأفراد المتواجدين في قندهار إلي الهند".

وقال باجي إن "الهند تراقب عن كثب تطور الوضع الأمني ​​في أفغانستان"، مضيفا أن قنصلية الهند في قندهار يديرها موظفون محليون بشكل مؤقت.

وقال مسؤولون في طالبان يوم الجمعة إن الحركة سيطرت على 85٪ من أراضي أفغانستان، بعدما سحبت الولايات المتحدة والدول الأخري معظم قواتهم بعد 20 عاما من القتال، ورفض مسؤولو الحكومة الأفغانية التأكيد ووصفوه بأنه حملة دعائية.

ودعا وزير الخارجية الهندي يوم الجمعة إلى الحد من العنف، قائلا إن الوضع في الدولة التي مزقتها الحرب له تأثير مباشر على الأمن الإقليمي.