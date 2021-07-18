الفلسفة تعيد البسمة لطلاب الثانوية العامة في سيناء

أعادت مادة الفلسفة والمنطق البسمة لطلبة الثانوية العامة القسم الأدبي في شمال سيناء، بعد أن تمكنوا من حل أسئلة الامتحان، حيث خرج طلاب الثانوية العامة وهم راضين عن أدائهم داخل اللجان على الرغم من وجود شكوى من بعض أسئلة امتحان الفلسفة.

وقالت شهد محمد إنها تمكنت من حل أسئلة الفلسفة على الرغم من وجود بعض النقاط الصعبة التي تحتاج إلى تركيز، مشيرة إلى أن الأسئلة جاءت مناسبة للطالب الذي ذاكر المنهج.

بذل جهدا:

وأكدت زميلتها دعاء عبد اللطيف أن الطالب الذي بذل جهدا في المذاكرة يمكنه حل الامتحان دون أي مشاكل، وتمنت أن تكون باقي أيام الامتحانات سهلة كي تحصل على مجموع عالٍ يؤهلها لدخول الكلية التي تطمح إليها.

وقد عبر الطالب محمد أحمد عن فرحته لتمكنه من حل أسئلة الامتحان، مؤكدا أنه جاء في متناول الطالب المتوسط.





