حتى 20 رغبة.. احصل على فرصة للالتحاق ببرامج جامعة العلمين الدولية

أعلنت جامعة العلمين الدولية ، عن فتح باب التقديم للعام الاكاديمي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ علي الموقع الرسمي للجامعات المصرية الأهلية في المجالات الاتيه:-

١.مجال العلوم الهندسية:

- برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقميه.

- برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات.

- برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

- برنامج هندسة الحاسب (النظم المدمجة وانترنت الاشياء - الحوسبة السحابية - الحوسبة عالية الاداء - امن الحاسبات).

- برنامج الهندسة الطبية الحيوية.

- برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

- برنامج هندسة وإدارة الانشاءات.

- برنامج هندسه البترول والغاز.

- برنامج الميكاترونيات.

٢.مجال علوم الحاسبات:

- برنامج علوم الحاسب (تحليل البيانات الضخمة - الرؤية بالحاسب - هندسة البرمجيات).

- برنامج علوم الذكاء الاصطناعي.

٣.مجال طب الاسنان:

- برنامج طب الاسنان.

٤.مجال العلوم الصيدلية:

- برنامج دكتور الصيدلة.

٥.مجال الصحة العامة:

- برنامج الصحة العامة.

٦.مجال الدراسات القانونية الدولية:

- برنامج الدراسات القانونية الدولية.

٧.مجال العلوم الاداريه والاعمال:

- برنامج التسويق.

- برنامج المحاسبه ونظم المعلومات.

- برنامج اداره اللوجستيات وسلاسل الامداد.

٨.مجال الفنون والتصميم:

- برنامج تصميم الزجاج.

- برنامج تصميم الاعلان.

- برنامج تصميم الخزف.

- برنامج تصميم الالعاب.

- برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة.

- برنامج تصميم جرافيكي.

- برنامج تصميم الوسائط المتعددة.

- برنامج الرسوم المتحركة.

- برنامج الفن الحيوي.

- برنامج افلام التحريك.

- برنامج التصميم الداخلي.



وأوضحت الجامعة ، أنه يمكن للطلاب تسجيل حتى 20 رغبة من البرامج المتميزة بالجامعة، بينما الطلاب الذين سبق وسجلوا في التقديم المبكر تم نقل جميع بياناتكم المسجلة مسبقًا هناك، ومتاحة للإضافة والتعديل دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد مرة أخرى ويمكنهم الدخول للحساب باستخدام البريد الالكتروني المسجل في استمارة التسجيل كاسم المستخدم والرقم القومي ككلمة مرور، كما أن الموقع مزود بنظام الدفع الإلكتروني لرسوم اختبارات القبول.



واشارت إلى أنه للتقديم يرجي زيارة الرابط التالي

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بينما لمعرفة الشروط ومتطلبات التقديم يرجي زياره الرابط التالي

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وللاطلاع على المصاريف الدراسية لكل البرامج يرجي زياره الرابط التالي‏

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وللتواصل مع إدارة التسجيل و القبول

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