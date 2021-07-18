العطيفي: تمكين الشباب له أولوية قصوى لدى حزب حماة الوطن

قال الدكتور أحمد العطيفى أمين عام التنظيم بحزب حماة الوطن إن تمكين الشباب لها أولوية قصوى لدى حزب حماة الوطن، وانتخابات المجالس المحلية حتى الآن لم تتضح معالمها لعدم صدور القانون بعد، وهو الذي يحدد ملامح العملية برمتها، ومن ثم فنحن نقوم بشكل دائم ومستمر على تدريب الشباب حتى يكونوا مؤهلين لخوض تلك الانتخابات تمهيدًا لتأهيلهم بتولي المسئولية خلال السنوات المقبلة وتصعيدهم للانتخابات البرلمانية.

وأشار العطيفى فى بيان صحفى له إلى أن انتخابات المجالس المحلية غاية في الأهمية والخصوصية، وذلك لأنها تحتك بشكل مباشر مع قضايا المواطنين على كافة المستويات سواء القرى أو المراكز أو المدن أو المحافظات، فهذه التركيبة ستساعد في تحقيق أهداف الحزب بالوصول إلى كل مواطن في مصر، وذلك من خلال تذليل العقبات التي تواجهه ومساعدته في حل أي مشاكل تعوقه في حياته.

وأوضح أن شباب حزب حماة الوطن هم السواعد الحقيقيين وأمل ومستقبل الحزب، ونحن نعول كثيرًا عليهم في التغيير للأفضل لأنهم عصب التنمية وسواعدها الحقيقيين، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقول لهم نحن ننتظر منكم المزيد خلال الفترة المقبلة وسط التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وفي ضوء الاستعداد لاستقبال جمهورية جديدة قوامها بناء إنسان مصري عصري حضاري، ونقدم لهم الشكر على ما قدموه خلال الأيام الماضية لأنهم يبذلون كثيرًا من الجهد خلال فعاليات الحزب المختلفة في كل محافظات مصر.