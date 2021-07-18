وكيل صحة السويس يتفقد المستشفى العام ويعلن حالة الطوارئ

تفقد الدكتور إسماعيل ‏الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس مستشفى السويس العام أقسام (طوارئ الباطنة وطوارئ الجراحة) ‏وأعلن رفع حالة الطوارئ القصوى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وتأكد وكيل وزارة الصحة بالسويس من تواجد الأطباء و التمريض والفريق الطبي بالكامل ومن وجود ‏جميعا الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتلك الأقسام وأكد على إدارة المستشفى التزام الفريق الطبي بالمواعيد والنوبتجيات خلال فترة الاجازة وذلك لأهمية أقسام ‏الطوارئ في تلك الأيام، حيث إن محافظة السويس تعتبر فى موقع متميز وعلى عدة طرق رئيسية فيجب أن يكون المستشفى مستعدا بكامل طاقته لاستيعاب أى حوادث.

رافق الحفناوى فى الجولة الدكتور عبدالله مدير المستشفى وتفقد خلال الجولة الأقسام واطمأن على المرضى بها وأكد على النظافة والالتزام بتعليمات الأمن وتقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى.