ارتفاع نسب الإشغال السياحي بالفنادق والقرى السياحية بالغردقة خلال إجازة العيد

ارتفعت نسب الإشغال السياحى بالفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر وأصبحت كاملة العدد خلال إجازة عيد الأضحى بنسب الإشغالات التى سمح بها مجلس الوزراء، وفقًا للشروط التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، بحسب الحجوزات المؤكدة، وسط ارتفاع فى الأسعار لأول مرة منذ إعادة تشغيل الفنادق منتصف مايو الماضى، ووصل سعر الغرفة فى عدد القرى الشهيرة إلى نحو ٣ آلاف جنيه للإقامة الشاملة للغرفة المزدوجة، وفى الفنادق بين 1800 و3 آلاف جنيه، بسبب زيادة إقبال المصريين على قضاء الإجازة بالغردقة.

وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ لاستقبال الزائرين، من خلال تشديد الإجراءات الأمنية فى المطار وأمام القرى والفنادق، والطرق الرئيسية، وعلى الشواطئ العامة والخاصة، وزيادة أعداد المنقذين، ونشر عدد كبير من أجهزة الرادار على الطرق على مدار الساعة للحد من السرعة حفاظا على سلامة المواطنين.



وقررت وزارتا الصحة والسياحة إرسال لجان تفتيش إلى القرى والفنادق، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ومراقبة الخدمات المقدمة للنزلاء، والتفتيش على جودة الأغذية والمشروبات.

وأشار الخبير السياحي عصام علي، أن فنادق البحر الأحمر تشهد حالة من الانتعاشة بسبب السياحة الداخلية في تلك الفترة، وخاصة بعد تطعيم العاملين بالفنادق السياحية بلقاح كورونا، مؤكدًا أن الفنادق تلتزم بقرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والتنبية على النزلاء بالالتزام بتلك الإجراءات لحمايتهم من خطر الإصابة، مشيدًا بجهود الدولة في تلقيح العاملين بالقطاع السياحي بعد إعلان مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر الانتهاء من تلقيح جميع العاملين بالقطاع بمختلف مدن المحافظة.